Im Leben trifft nicht jeder auf seinen Seelenverwandten. Es ist eine sehr seltene Form der Bindung zwischen zwei Personen. In einigen Religionen sagt man sogar, dass sich diese Personen aus einem früheren Leben wiedererkennen. Auf jeden Fall gibt es Sternzeichenkombinationen, die eine ganz spezielle und unbeschreibbare Verbindung haben. Weshalb sie praktisch seelenverwandt zu sein scheinen.

Diese Tierkreiszeichen sind Seelenpartner.

Zwillinge & Wassermann

Zwillinge sind sehr intelligent, gesellig und kommunikativ. Sie lieben es, sich mit anderen auszutauschen und zu diskutieren. Doch der große Drang nach Gesellschaft führt dazu, dass sich Zwillinge nie lang auf eine einzige Sache konzentrieren können. Im Wassermann finden sie endlich den perfekten Partner oder auch Freund, der ihnen genug Struktur und Durchhaltevermögen näherbringt, aber gleichzeitig auch die nötige Freiheit gibt. Der Wassermann hingegen genießt die offene und extrovertierte Art der Zwillinge, welche sein Leben um einiges schöner und aufregender macht. Deshalb würde der Wassermann seinen Zwilling nie wieder loslassen. Sie sind einfach seelenverwandt.

Stier & Fische

Der Stier braucht an seiner Seite eine sanftmütige Person, die ihn hin und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Dafür eignet sich niemand besser, als das Sternzeichen Fische. Mit ihrer ruhigen Art gleichen die Fische die impulsive Ader des Stiers aus, auf diese Weise könnten die beiden kaum harmonischer miteinander umgehen. Die Sensibilität des Fisches braucht hin und wieder allerdings das nötige Feuer und Durchsetzungsvermögen des Stiers, der ihm immer zu Seite steht. Sei es in einer Beziehung oder Freundschaft, die beiden Sternzeichen können einfach nicht ohne einander, weil sie einander genau das geben, was dem anderen fehlt.

Löwe & Schütze

Löwen lieben das Rampenlicht. Das ist keine Neuigkeit. Oft ist der Löwe der Entertainer jeder Zusammenkunft – sei es im Freundschaftskreis oder in der Familie. Mit Witzen und Anekdoten weiß er einfach jeden zu unterhalten und ist deshalb sehr beliebt. Aber auch in der Zweisamkeit braucht er sehr viel Aufmerksamkeit, die ihm nur der Schütze geben kann. Denn der Schütze ist die Ruhe selbst. Doch wenn der Löwe mal über die Stränge schlägt, dann zögert der Schütze nicht davor, einmal seinen Bogen aufzuspannen. Für den Schützen ist der Löwe die aufregendste Person, die er kennt und verleiht seinem Alltag die nötige Würze, die er immer braucht. Gemeinsam erobern die beiden Seelenverwandten die Welt.