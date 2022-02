An Tag 11 im Dschungelcamp war so einiges los. Langweilig wird es mit den Campern auf jeden Fall nicht. Nachdem an Tag 10 alle verschont geblieben sind, musste heute leider Tina dran glauben und fliegt raus. Aber auch die eklige Dschungelprüfung von Filip hat es in sich.

Die Spannungen zwischen Eric und den restlichen Campern erreicht einen Höhepunkt.

Filip stellt sich seiner Prüfung in der Kanalisation

Eigentlich möchte niemand so genau wissen, was sich in der Kanalisation befindet. Besonders nicht in den Abflusstiefen des Dschungel-Plumpsklos. Doch davon kann Filip nun ein Liedchen singen, denn seine Dschungelprüfung war nichts für schwache Nerven. Um seine Mit-Camper von der Sternenplage zu erlösen, machte er sich im unterirdischen Abwassersystem des Dschungel-Plumpsklos auf die Suche nach acht Sternen. Aber neben den verschiedensten Flüssigkeiten traf er dort auch die kleinere und größere Tiere an. „Du machst uns hier gleich die WC-Ente und steigst durch das Plumpsklo in die Kanalisation“, erklärt Daniel Hartwich Filip die Dschungelprüfung.

Ab in die Tiefe! Bild: Foto: RTL / Stefan Menne

Den ersten Stern findet der „Bachelorette-Star“ in eine Schlangennest. Auf einen weiteren stößt er dann in einem Rattennest. Und weil die Nester bisher so ergiebig waren, macht er den dritten und vierten Stern in einem Igelnest und an einem Gullideckel festgeknotet aus. Ein kleiner Gang offenbart ihm dann den fünften Stern.

Rasch kriecht er den Gang weiter entlang, doch dann öffnet sich der Boden und er fällt in ein Becken mit zwei Krokodilen. Kurz schreit er auf, aber schnell rappelt er sich wieder zusammen. „Das glaubt mir keiner, dass ich hier mit Krokodilen bade!“. Schon ist der sechste Stern in der Tasche. Durch ein verstopftes ekliges Kanalrohr kommt er in einen Gang voll stinkender Abfälle, wo der siebte und der achte Stern auf ihn warten.

Filip musste die Nerven bewahren… Bild: RTL

Die Stimmung im Dschungelcamp ist am Kochen

Dass die Prüfungsverweigerung von Eric für schlechte Stimmung sorgt, ist kein Wunder. Alle sind hungrig und dafür ist niemand Geringerer als Eric verantwortlich. Obwohl alle unter den Konsequenzen der Verweigerung leiden, haben nur Linda und Filip ihrem Ärger Luft gemacht. Sie ziehen sich zum Fluss zurück, um sich über die Aktion von Eric zu unterhalten. „Weißt du, was mich nervt? Nicht der Fakt, dass er das gemacht hat, sondern dass jeder so tut, als wenn das normal sei. Ich habe mit dieser Bombe nicht gerechnet. Ich finde das unfair uns gegenüber, ich habe mir sieben Tage den Arsch abgerackert, damit wir was zu essen kriegen!“, regt sich Linda auf.

Doch was die beiden am wenigsten verstehen ist, dass die Mit-Camper nur mehr versuchen ihr bestes Gesicht zu zeigen. Doch wie geht man am besten mit so einem Kameraden um? Filip sieht ein, dass man Eric einfach nicht mehr in die Prüfungen wählen dürfe, das bringe nichts. In der Zwischenzeit versuchen Tina und Harald herauszufinden, was es mit dem Abkömmling auf sich hat. Doch beide blitzen ab. „Der will Stress machen, das ist der Plan!“, so Harald. Auch Anoushka ist der Meinung und glaubt sogar, dass Eric diese Strategie von Anfang an verfolgt habe.

Eric verweigert die Aussprache. Bild: RTL

Linda fährt bei Eric hingegen ein anderes Programm. Sie sagt ihm direkt die Meinung. „Ich verstehe dich nicht, aber ich würde dich gerne verstehen“, so die 26-Jährige. „Ich hasse es, wenn Menschen sich profilieren und anfangen irgendwelche Geschichten von sich zu erzählen, nur um gesehen oder gehört zu werden“, antwortet der Schauspieler. Linda weist den Schauspieler allerdings darauf hin, dass nicht jeder im Camp etwas vorspiele und andere in ihrem Innersten angreifen. „Dass du und Filip keine besten Freunde werdet, ist klar, das ist ok. Aber hier sind andere, denen das nicht bewusst ist, dass du eigentlich meinst!“ Dabei wird Eric nachdenklich. Vielleicht hat die 26-Jährige es geschafft, ihn zum Umdenken zu bewegen.

Eric sieht seine Schuld ein

Am Abend scheint Eric seine Aktion dann aber doch zu bereuen. „Ich wollte euch ganz kurz nur sagen, dass es mir leidtut, dass ich die Prüfung heute nicht gemacht habe. Das kommt von Herzen“, entschuldigt sich der Prüfungsverweigerer. Auch bei Filip versucht er sein Glück: „Ich habe dich ehrlich nicht von Anfang an auf dem Kieker gehabt. Ich würde auch für dich, wenn ich die Chance noch mal bekomme, Essen besorgen. Vielleicht schaffen wir es doch noch etwas näherzurücken.“

Ob Filip die Entschuldigung von Eric annimmt? Bild: RTL

Bis auf Filip sind alle erfreut über Erics Entschuldigung. Im Dschungeltelefon verrät Filip nämlich, was er wirklich von der Entschuldigung hält. Das Vertrauen ist weg und er kann mit einer Entschuldigung nicht erwarten, dass das alles gegessen ist“, so der 27-Jährige. „Ich glaube, ich rede da auch für die ganze Gruppe, dass man ihn mit Vorsicht genießen muss.“

Tina fliegt aus dem Dschungelcamp

An Tag 10 wurden alle verschont. Doch die Schonfrist hatte am elften Tag ein Ende, denn Anoushka und Tina müssen zittern. Am Ende muss sich Tina allerdings vom Dschungelcamp verabschieden. Eine letzte Nacht verbringt sie noch im Camp, bevor sie die Heimreise antreten muss.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.