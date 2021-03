Jeden Donnerstag im Frühling eine neue Folge: GNTM ist seit Jahren – nein – Jahrzehnten fixer Bestandteil unseres Fernsehabends. Und auch wenn diese Staffel etwas ganz Besonders ist – immerhin ist sie die erste in einer Pandemie – läuft es doch jedes Mal ziemlich gleich ab.

So gibt es anfangs immer eine Überfliegerin. Und dann gibt es da das unscheinbare Mäuschen im Hintergrund, das ab Mitte der Staffel plötzlich durchstartet. Dieses Jahr heißt dieser Underdog offenbar Elisa.

GNTM: Stürzt Elisa Soulin vom Thron?

Wer dieses Jahr wieder einmal wöchentlich Heidi Klum und ihre “Meeedchen” verfolgt, der weiß, dass von Anfang an Soulin als Abräumerin der Staffel gilt. Die gebürtige Syrerin hat nicht nur das richtige Aussehen und eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein, sie macht auch die beste Figur am Laufsteg. Und das weiß sie auch! Natürlich bringt das der 21-Jährigen jede Menge Neid von ihren Mitstreiterinnen ein. In kindische Dramen lässt sie sich aber nicht mit reinziehen, was eine angenehme Abwechslung für die Zuseher ist. Ihr Ziel verfolgt sie mit eisernem Willen. Sie lässt sich nicht von ihrem Traum, “Germany’s Next Topmodel” zu werden, abbringen.

Anders als Soulin, ist Elisa in dieser Staffel bisher noch nicht sonderlich aufgefallen. Doch das hat sich in der letzten Episode geändert. Denn die 20-jährige Dortmunderin legt plötzlich eine grandiose Performance beim Fotoshooting hin, begeistert Heidi mit ihren High Heel-Tanzkünsten und bei ihrem Entscheidungswalk überzeugt sie sogar Supermodel Valentina Sampaio. Heidi hat am Ende der Episode nicht nur ein Foto für die hübsche Blondine, sondern erklärt ihr sogar, dass sie mittlerweile zu einer der Spitzenreiterinnen geworden ist. Hat Soulin endlich eine ebenbürtige Konkurrentin?

Soulin, Elisa und Alex: Diese Meeedchen sollten wir uns merken

Doch nicht nur Elisa und Soulin machen in Woche 8 bereits einen professionellen Model-Eindruck. Auch Alex konnte in der letzten Episode mit ihrer Leistung überzeugen. Beim Tanz-Training flossen zwar kurz die Tränen, weil die 23-Jährige noch ein wenig mit ihrem Körperbild zu kämpfen hat (Wer nicht in einer Welt von Instagram und Co.?), doch bei der Entscheidung ist davon nichts mehr zu sehen und die junge Kölnerin legt eine super-sexy Tanzeinlage hin und kann zwei neue Fans für sich gewinnen: Valentina Sampaio und Heidi Klum. Heidi prophezeit dem Nachwuchs-Model am Ende sogar, gute Chancen fürs Finale zu haben. Neben Soulin und Elisa, ist also auch Alex eines der “Meeedchen”, das wir diese Staffel genauer beobachten sollten.