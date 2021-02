Wir befinden uns im gefühlt hundertsten Lockdown. Viel Abwechslung gab es in den letzten Monaten nicht. Für manche Sternzeichen wird sich das im Frühling 2021 aber ändern.

Ihr Leben stellt sich auf den Kopf, sobald die Temperaturen wieder nach oben klettern:

Krebs

Für den Krebs bricht im Frühling eine ganz neue Ära an. Er muss sein vertrautes Umfeld verlassen und sich neu orientieren. Ein Umzug oder ein Jobwechsel stehen an. Das bedeutet für das Sternzeichen aber nur positives. Schon länger hatte der Krebs mit einer Sinnkrise zu kämpfen. Ab den Frühlingsmonaten kann er sich endlich auf ein neues Ziel konzentrieren und ist somit viel glücklicher.

Löwe

Der Löwe hatte ein paar schwere Monate. Egal wie hart er gearbeitet hat, irgendwie wollte nichts so richtig klappen. Ab dem Frühling ist das Sternzeichen aber wieder in gewohnter Höchstform. Ein neuer Job oder ein neues Projekt verleihen ihm den Aufschwung, den es so dringend nötig hat. Alte Probleme sollte der Löwe dann unbedingt hinter sich lassen und nach vorne blicken.

Zwillinge

Für die Zwillinge steht im Frühling viel Veränderung an. Singles werden von einer besonderen Person völlig aus der Bahn geworfen. Auch Karriere-technisch läuft es so gut wie niemals zuvor. Für Zwillinge in Beziehungen kann das aber zu Problemen führen, die es vorher nie gegeben hat. Das Sternzeichen muss sich in seinem neuen Leben erstmal zurechtfinden. Hat sich aber erstmal alles eingependelt, läuft alles wie geschmiert.

Wassermann

Der Wassermann war in den letzten Monaten vor allem für seine Familie und Freunde da. Sich selbst hat er hinten angestellt. Im Frühling wird sich das schlagartig ändern, denn das Sternzeichen muss sich plötzlich mit einem persönlichen Problem auseinandersetzen. Das zwingt den Wassermann dazu, endlich auf sich selbst zu achten und nicht immer nur für andere zu leben. Auch wenn ihm das am Anfang schwerfällt, ist auf lange Sicht gesünder.