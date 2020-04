Es gibt Menschen, die haben einfach eine stärkere Anziehungskraft als andere. Sie sind selbstbewusst, intelligent, sehen gut aus und ziehen andere mit ihrem Charme in den Bann. Besonders nach vier Sternzeichen drehen sich die Leute immer um.

Denn sie sind extrem sexy:

Skorpion

Der Skorpion ist mysteriös und temperamentvoll. Seine Leidenschaft wirkt auf andere besonders sexy. Zudem ist das Sternzeichen sehr zufrieden mit sich selbst und braucht keine Bestätigung von außen. Das lässt ihn unnahbar wirken, was ihn noch anziehender macht. Jeder möchte in seiner Nähe sein. Und außerdem ist da noch der Blick, der alle in seinen Bann zieht…

Steinbock

Der Steinbock hat extrem hohe Ansprüche – an sich selbst und an seine Mitmenschen. Er arbeitet stets daran, ein besserer Mensch zu sein, was ihn sehr attraktiv wirken lässt. Das Sternzeichen läuft außerdem niemandem hinterher. Es ist selbstbewusst und entspannt und jeder möchte sich mit seiner Positivität umgeben.

Schütze

Der Schütze ist extrem unabhängig und abenteuerlustig. Seine Erzählungen ziehen alle in den Bann. Dabei versucht das Sternzeichen aber, nicht allzu viel von sich preis zu geben. Zudem ist der Schütze extrem lustig und unterhaltsam. Was gibt es attraktiveres als Humor? Eben nichts!

Widder

Der Widder ist sehr mutig und schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Zudem ist das Sternzeichen sehr sozial und opfert sich gerne für andere auf. Das macht den Widder extrem sexy. Außerdem ist er sehr leidenschaftlich und kann alleine mit Gesten eine Person ganz für sich gewinnen.