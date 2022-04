Jede von uns wünscht sich doch volles und voluminöses Haar. Aber nicht immer will unsere launische Mähne mitspielen. Wer sich schnelles Volumen direkt am Ansatz zaubern will, für den gibt es jetzt eine einfache Lösung. Denn ein TikTok-Hack zeigt, wie wir uns instant Volumen föhnen.

Der Hack könnte wirklich nicht simpler sein – wir verraten euch, wie’s geht!

TikTok-Hack für mehr Volumen nach Föhnen

Wer kennt es nicht: Ihr föhnt euch die Haare, aber dann sind sie am Ansatz trotzdem richtig platt? Keine Sorgen, das hat nun ein Ende! Ein cooler TikTok-Hack zeigt uns jetzt nämlich, wie leicht und schnell Volumen zu zaubern tatsächlich gehen kann. Dafür braucht es nämlich keine aufwendigen Lockenwickler oder lange Rundbürsten-Föhn-Rituale. Und selbst diejenigen von euch, die eher dünnes und feines Haar haben, werden den mega simplen Föhn-Trick lieben!

Was am besten daran ist: Für den Hack braucht ihr nicht viel. Denn ihr habt alles davon schon im Badezimmer liegen. Ihr braucht nämlich nur eine Haarbürste, die überall etwa gleich lange Borsten hat, und einen Föhn mit Düsen-Aufsatz.

So funktioniert’s:

Für den Hack müsst ihr nicht extra Haare waschen, denn der Föhn-Trick wird am trockenen Haar angewendet. Um euren Ansatz am Scheitel noch mehr Volumen zu verpassen, kämmt ihr eine etwas breitere Strähne (am besten so breit wie die Haarbürste) mit der Bürste kurz nach unten und dann wieder direkt nach oben, sodass sich die Strähne nach oben wölbt. Dann föhnt ihr die Haarsträhne direkt entlang der Borsten der Bürste – Zuerst fünf bis acht Sekunden lang mit heißer Luft, dann drei bis fünf Sekunden mit kühler Luft, um Halt zu erzeugen. Danach nehmt ihr die Bürste einfach aus euren Haaren – et voilà: So schnell zaubert ihr Volumen!

In diesem Clip seht ihr, wie’s funktioniert:

