Tag acht im Dschungelcamp bedeutet vor allem eines: der erste Rauswurf steht an. Doch davor gibt es noch eine Premiere bei der Dschungelprüfung – und jede Menge Streit.

Es gibt wieder einige Dinge zu besprechen.

Premiere bei Dschungelprüfung

Eigentlich gibt es an Tag acht im Dschungelcamp nur zwei wichtige Fragen: wer muss das Camp verlassen und wie hat sich das ungewöhnliche Trio Claudia-Cosimo-Gigi in der Prüfung geschlagen. Zur ersten Frage kommen wir gleich. Denn die Prüfung war wohl eine, die in die Dschungel-Geschichte eingeht. Dementsprechend sollten wir zuerst darüber sprechen.

Denn die heutige Prüfung ist berühmt und berüchtigt dafür, dass sie immer in Schreigefechten und Eskalationen endet. Die Rede ist natürlich von „Der große Preis von Murwillumbah“. Dabei müssen drei Kandidaten ein Auto durch einen Parcours steuern. Der Fahrer (in diesem Fall Claudia) hat die Augen verbunden, während die Person, die ihr Anweisungen gibt (Cosimo) nichts hören kann und mit dem Rücken in Fahrtrichtung sitzt. Er ist davon abhängig, dass die dritte Person im Auto (Gigi) ihm den Weg ansagt – und zwar ohne Worte. Denn die dritte Person hat den Mund zugebunden und muss sich mit Pantomime aushelfen.

Auf der Strecke müssen sie dann auch noch Sterne sammeln – und werden dabei mit einigen Schmankerln aus dem Dschungel überschüttet. Und ja, auch wir dachten bei der Verkündung der Prüfungsteilnehmer:innen freudig: „oh, das wird absolut in die Hose gehen“. Doch ganz überraschend stellt sich heraus, dass dieses ungewöhnliche Trio gar nicht so schlecht in der Kommunikation ist, wie wir das gedacht hätten. Denn sie meistern tatsächlich die Strecke in unter 15 Minuten. Zugegeben, ganz reibungslos läuft es nicht. Gigi schimpft und fuchtelt wild mit den Armen, Cosimo sagt oft links – meint aber rechts und für die Zielgerade braucht es tatsächlich zwei Anläufe. Denn zuerst fahren sie daran vorbei. Doch am Ende können die drei sieben Sterne sammeln – eine Premiere. Denn bei dieser Prüfung gab es noch nie Sieger:innen.

Das müssen die drei natürlich euphorisch feiern. Doch während Gigi seine Breakdance-Skills auspackt und es zum fröhlichen Herumhüpfen kommt, fällt Claudia kurzerhand in den Busch. Hoppala! Aber zum Glück ist niemandem etwas passiert und es geht zurück ins Camp.

Dschungelcamp: Liebestalk und Hochzeitspläne

Dort ist heute nämlich ein Thema in aller Munde: Liebe. Denn offenbar hat der Sextalk vor ein paar Tagen die Camper:innen beflügelt, noch mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Djamila schneidet dabei gleich zu Beginn ein ernstes Thema an. Denn ihre „angebliche Affäre mit einem Politiker“ brachte ihr nicht nur den Einstieg ins Rampenlicht, sondern auch viele negative Konsequenzen.

Denn wie „angeblich“ diese Affäre wirklich war, will sie nicht näher ausführen. „Ich sage nur A N G E B L I C H E Affäre, mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagt sie. Tessa vermutet, das bedeutet, dass hinter der Geschichte noch Einiges mehr steckt. „Ach so, du warst gar nicht die angebliche Affäre, du warst viel mehr, nehme ich an? Wow. Das ist schon krass, dass man den Männern fast immer Recht gibt bei solchen Sachen, dass Männer mehr Glaubwürdigkeit haben. Diese strukturelle Unterdrückung, in der wir leben…“

Doch Djamila will zu diesem Thema nur eines sagen: „Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, einem Narzissten zum Opfer zu fallen, der dich aussaugt, der dir deinen Lebenswillen nimmt, der dich seelisch misshandelt. Ich kenne das alles! Narzisstischer Missbrauch, ich kannte das Wort früher gar nicht, bis mich jemand aufgeklärt hat und ich dann wusste, ich bin ein totales Opfer von dem Ganzen.“

Sieben Anträge von Markus

Doch es gibt auch fröhlichere Beziehungsthemen im Camp. Lucas erzählt etwa, wie er Daniela Katzenberger einen Antrag gemacht hat. Und so viel sei gesagt: das war ganz schön aufwendig. Denn einen Hubschrauberflug in den Schwarzwald, wo unzählige Kerzen aufgestellt wurden, erlebt man wohl nicht jeden Tag. Vor allem nicht Markus. Denn seine Anträge waren wohl deutlich simpler, er bastelte jedoch gerne die notwendigen Ringe.

Doch bei Markus zählte wohl die Quantität der Anträge. Denn er verrät. „Ich habe ihr sieben Anträge gemacht, bis sie endlich ‚Ja‘ gesagt hat“. Beim verflixten siebten Mal hat seine Yvonne dann aber doch „Ja“ gesagt. Und beim Thema heiraten wird natürlich eine gleich hellhörig: Verena. Denn wir erinnern uns: gestern plante sie schon ihre ganze Hochzeit – mal abgesehen davon, dass der Bräutigam Marc Terenzi noch nicht informiert wurde. Und auch heute schwärmt Verena von ihrer Liebe. Denn die beiden kennen sich schon ewig, gefunkt hat es aber erst im vergangenen Jahr. Doch das hindert sie nicht an Hochzeitsplänen. Denn: „man sagt ja immer: ‚Heirate deinen besten Freund'“, betont Verena.

Dschungelcamp: Schatzsuche führt zu XXL-Streit

Doch bevor die nächsten Anträge gestellt werden, müssen Tessa und Cecilia zur Schatzsuche. Heute geht es um ein Wissensquiz. Die beiden müssen Fragen beantworten und die Antwortzahlen dann mit Zahlenblöcken aufeinanderstapeln. Sind die Antworten richtig, bilden sie den Zahlencode für das Schloss auf der Schatzkiste. Wir bekommen also Fragen wie „Im wievielten Monat des Jahres ist Ostern?“ oder „Was ist die Quersumme von 135?“. Und so viel sei gesagt: Zahlen sind nicht die Stärke der beiden Damen. Und nach einigem Hin und Her mit den Antwortblöcken wird am Ende klar: die Schatztruhe bleibt verschlossen.

Eine Niederlage, die nur kurze Zeit später im absoluten Chaos eskaliert. Denn Cecilia kocht über! Sie stört es, dass Tessa wieder und wieder „Schwester“ oder „Baby“ zu ihr sagt und konfrontiert ihre Mitcamperin damit. „Du sprichst manchmal mit mir, als ob ich ein Baby bin, du machst dann so eine Babysprache. Da fühle ich mich getriggert“, betont Cecilia. Und zuerst wirkt es auch so, als würde Tessa das einsehen. Doch was haben wir in den letzten Tagen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gelernt? Genau, Tessa und Konfrontation sind keine gute Mischung. Es kommt also zum Schreigefecht, bei dem Tessa einfach nicht locker lassen will und wieder und wieder die Konfrontation anfeuert.

Dschungelcamp: Der erste Rauswurf steht an

Und auch Cecilia will offenbar einiges loswerden. Denn sie wirft Tessa vor: „Du hast zwei Gesichter. Manchmal switchst du und redest so heftig, obwohl dir keiner was getan hat.“ Daraufhin entgegnet Tessa: „Du brauchst mich für meine liebevolle Art nicht angreifen. Wer bist du, mich zu kritisieren? Nimm bitte Abstand, rede mit dir selbst. Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast Null Respekt. Es reicht, Cecilia. Geh weg und lass mich in Ruhe.“ Von Ruhe ist an diesem Abend aber keine Spur, denn das Anschreien zieht sich über den ganzen Abend – und verwirrt die anderen Camper:innen. Denn während Djamila auf ein ruhiges gemeinsames Abendessen gehofft hatte, vermutet Gigi, dass Jana mit ihrer Urkraft einen Fluch über das Camp gelegt hat, der zu solchen Auseinandersetzungen führt.

Denn auch am nächsten Morgen herrscht noch Krisenstimmung. Als Sonja und Jan das Camp besuchen, betont Tessa, dass es noch etwas zu klären gäbe. Doch die beiden sind schließlich keine Streitschlichter. Sie wollen lediglich verkünden, für wen die Zuschauer:innen angerufen haben – und für wen nicht. Denn heute muss der erste Kandidat das Camp verlassen. Und es trifft: Verena, die von der Entscheidung ziemlich überrascht wirkt. Aber wer weiß, vielleicht wollten die Zuschauer:innen einfach, dass sie mehr Zeit für die Hochzeitsplanung MIT Marc hat.



