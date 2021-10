Die 21-jährige Belle Delphine sorgt immer wieder medial für Aufsehen. Mal verkauft das E-Girl sein Badewasser, mal teast sie einen Porno an. Jetzt schockt vor allem ihr OnlyFans-Content. Denn dieser bedient sich stark dem Lolita-Image.

Der krasse Kontrast zwischen Kind und Sexsymbol schockt viele.

“Lolicon” und Pedo-Bating bei Belle Delphine

Belle Delphine hat in ihrer Karriere schon viele Etappen hinter sich: Von der Beauty-Youtuberin zum Gamer Girl hatte die 21-Jährige in den letzten sechs Jahren einige Überraschungen für ihre Fans. Meist zeigt sie sich in eher kindlicher Manier aber mit aufreizender Kleidung. Ihr Style ähnelt Manga- und Anime-Vorbildern, alles scheint in Pastelltöne getaucht zu sein und in klassischer E-Girl-Manier präsentiert sich die 21-Jährige als zuckersüßes Mädchen von nebenan.

Im krassen Kontrast zu diesem Inhalt stehen aber ab Belles 18. Geburtstag die Inhalte, die sie teilt. Denn seien es laszive Posen auf Instagram oder ein YouTube-Video, in dem sie ihre Sextoy-Sammlung zeigt: Belle spielt mit den extremen Gegensätzen zwischen Kind und Sexsymbol.

Ein Image, das sie seit einiger Zeit auch auf der Plattform OnlyFans verkörpert. Dass es dort meist nicht jugendfrei zugeht, ist zwar den meisten Besuchern der Plattform klar, Belle Delphines Content schockt aber dennoch. Denn in ihren NSFW-Fotos und Videos bringt sie die krassen Gegensätze von sexy und kindlich auf den Höhepunkt.

Stofftier und Dildo

Belle bedient sich dafür dem beliebten “Lolicon”-Stil. Das ist der sogenannte Lolitakomplex, bei dem Frauen sich als besonders jung inszenieren und mit einem kindlichen und niedlichen Image unter anderem ältere Männer ansprechen. Dass die Grenze zu Pädophilen-Anlockung dabei vermutlich kaum mehr erkennbar ist, besorgt bei vielen “Lolicon”-Kreatorinnen.

Mit “Lolicon”, das vor allem in Japan bekannt ist, verdient Belle allerdings monatlich bis zu einer Millionen Dollar. Bilder mit Stofftier und Dildo oder Videos, in denen sie Lack und Leder mit einer Zahnspange kombiniert scheinen auf der Plattform anzukommen. Was Belle jedoch zum finanziellen Erfolg verhilft, finden andere sehr besorgniserregend. Zahlreiche Medien berichten über Belles “Lolicon”-Stil und auch auf Social Media äußern sich viele kritisch. So schreibt ein Nutzer etwa: “Belle Delphine fördert Pädophilie.”

Vergewaltigungs-Fotos sorgen für Empörung

Besonders verstörend sind für viele Fotos, die eine Art Entführung nachstellen. Belle ist auf den Fotos gefesselt und geknebelt zu sehen, ihr Mund ist mit Klebeband verklebt. Die Fotos zeigen auch eine Vergewaltigung durch den Entführer. Das geht für viele Twitter-User zu weit und sorgte Anfang des Jahres für einen Shitstorm auf der Plattform, bei dem viele forderten, dass Belle von der Plattform genommen wird.

Zwar wurde der Account scheinbar nicht gelöscht, um Belle wurde es auf den öffentlichen Plattformen aber mittlerweile doch stiller. Weder auf Twitter noch auf YouTube hat sie in den vergangenen Monaten gepostet. Ihr Account auf OnlyFans ist aber immer noch aktiv – und bedient wohl auch in Zukunft noch eine eher fragwürdige Zielgruppe.