Dass die Fahrprüfung nicht gerade leicht ist und auch mit jeder Menge Stress verbunden ist, weiß wohl jeder, der sich ihr schon einmal stellen musste. Wie schnell man durch die Theorieprüfung durchfallen kann, zeigt jetzt ein Fall aus Großbritannien.

Denn ein Fahrschüler fiel ganze 59 Mal durch die Theorieprüfung.

Fahrschüler fällt 59 Mal durch Theorieprüfung

Über den Führerschein kann man zwei Dinge sagen: ihn zu bekommen, ist nicht immer einfach; und in den meisten Fällen auch ziemlich teuer. Denn Fahrstunden, Theoriekurse und Prüfungsantritte kosten nicht gerade wenig Geld; und je mehr man von ihnen braucht, desto teurer wird der Schein dann am Ende.

Dass das ganz schön teuer werden kann, zeigt jetzt ein Fall aus Großbritannien. Denn im britischen Redditch zahlte eine Person bisher mehr als 1.600 Euro – und ist von dem Führerschein dennoch noch ziemlich weit entfernt. Denn das Geld wurde nicht in Fahrstunden investiert, sondern bisher hauptsächlich in die Theorieprüfung. Die Person, deren Name oder Geschlecht nicht bekannt ist, fiel nämlich bereits satte 59 Mal durch die Theorieprüfung. Damit stellt er oder sie einen ziemlich traurigen Jahresrekord auf, denn so häufig ist bisher niemand in Großbritannien durch die Theorieprüfung gefallen. Und bei fast 27 Euro pro Prüfungsantritt geht das auch ganz schön ins Börserl.

Beim 60. Antritt bestanden

Laut dem britischen Verkehrsministerium liegt die Erfolgsquote bei der Theorieprüfung übrigens bei 44 Prozent. Es handelt sich unter anderem um 50 Multiple-Choice-Fragen rund um die Bereiche Straßenverkehrsordnung und die grundlegenden Basics für das Führen eines Fahrzeugs. Nur wer 43 der Fragen richtig beantwortet, besteht und qualifiziert sich für die praktische Prüfung. Teil der theoretischen Prüfung ist auch ein Test zur Gefahrenwahrnehmung, bei dem 14 Videos von Fahrsituationen gezeigt werden.

Und all diese Challenges waren der Person offenbar einfach zu schwierig. Doch es gibt für den Fahrschüler eine neue Glückszahl. Denn beim 60. Antritt bestand die Person die Theorieprüfung. Ob es bei der praktischen Prüfung dann einfacher für ihn oder sie wird, bleibt wohl abzuwarten. Sicher ist doch, dass er oder sie mit 60 Antritten zwar einen Jahresrekord, jedoch keinen historischen Rekord aufgestellt hat. Denn laut Medienberichten kann man die Fahrprüfung wohl auch noch öfters versemmeln. Wie zum Beispiel der Fall eines 28-Jährigen, der die Theorieprüfung im Jahr 2012 ganze 92 Mal wiederholen musste.