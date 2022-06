Bei manchen Menschen löst die Aussicht auf eine Beziehung keine Freude aus, sondern Angst. Sie können niemanden wirklich an sich heranlassen – auch nicht die Personen, die sie lieben. Der Grund für ihre Ängste könnten unter anderem an den Wesenszügen ihres Sternzeichens liegen.

Diese Tierkreiszeichen lassen sich nicht oft auf eine Beziehung ein.

Zwillinge

Der Zwilling gehört zu den geselligsten Sternzeichen überhaupt. Er unterhält sich gern mit anderen und ist einfach immer und überall dabei. Spontanität ist sein zweiter Vorname – denn er lebt in einer ständigen FOMO (fear of missing out). Deshalb ist er allzeit bereit. Mit einer Beziehung kann das manchmal aber zum Problem werden. Denn mit einer zweiten Person und fixen Date Nights, ist Spontanität nicht immer ganz so einfach. Deshalb hat dieses Sternzeichen Angst davor, etwas von sich selbst aufgeben zu müssen, wenn er sich auf jemanden einlässt.

Waage

Die Waage ist ein sehr einfühlsamer Mensch. Weshalb man meinen könnte, dass sie der geborene Beziehungsmensch ist. Doch ihr ständiges Bedürfnis, alles abwägen zu müssen, macht ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Entscheidungen zu treffen, fällt der Waage enorm schwer. Denn die Angst, die falsche zu treffen und Dinge übersehen zu haben, hemmt das Tierkreiszeichen zu sehr. Im Zweifel entscheidet sie sich deshalb oft gegen eine Beziehung – sie möchte sich nicht dem Ungewissen stellen.

Schütze

Der Schütze liebt die Freiheit und ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Die Abenteuer lebt er auch gern in seinem Dating-Leben aus. Doch der Schütze ist der Meinung, dass eine Beziehung und sein Drang nach Abenteuer einfach nicht in Einklang zu bringen sind. Aus Angst, diesen Wesenszug zu vernachlässigen und nicht nachkommen zu können, vergibt er einen Korb nach dem anderen. Auch dann, wenn er sich wirklich verliebt hat. Aber vielleicht sollte sich der Schütze die Liebe im gleichen Sternzeichen suchen?