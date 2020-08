Die erste große Liebe ist etwas ganz besonderes. Der erste Kuss, die ersten Annäherungen, der erste Sex – das vergisst natürlich niemand. Doch dann gibt es auch diejenigen, die ihrer ersten ernsten Beziehung immer noch nachtrauern und die erste große Liebe einfach nicht aus dem Kopf bekommen. Und das, obwohl es eigentlich längst an der Zeit wäre, das was war endlich hinter sich zu lassen.

Vor allem diese vier Sternzeichen können mit der Vergangenheit einfach nicht abschließen.

Krebs

Der Krebs ist ein extrem sensibles Sternzeichen, das in allem und jedem oft nur das Gute zu sehen scheint. Vor allem in der ersten großen Liebe. Dass die erste Beziehung auch mit Liebeskummer und dem ersten Herzschmerz verbunden ist, hat er irgendwie nicht mehr am Schirm. Der Krebs sehnt sich immer noch nach der ersten großen Liebe zurück und hat diese Partnerschaft auf ein Podest gestellt, von dem sie sich nur schwer verdrängen lässt.

Löwe

Leidenschaft und Abenteuer sind für den Löwen besonders wichtig. Die Aufregung und das besondere Gefühl der ersten großen Liebe geht ihm immer noch nicht aus dem Kopf, und das, obwohl sie eigentlich schon lange zurück liegt. Nachfolger haben es oft schwer, mit diesen Erinnerungen zu konkurrieren.

Stier

Auch der Stier zählt zu jenen Sternzeichen, denen die ersten große Liebe immer noch im Kopf herum geistert – besonders dann, wenn er derjenige war, der verlassen wurde. Er kann mit der Vergangenheit einfach nicht abschließen, denn der Stier ist ein absoluter Romantiker. Die erste große Liebe war für ihn perfekt und er trauert ihr immer noch nach. Doch damit verschließt er sich nur unnötig vor seiner eigenen Zukunft und einer möglichen neuen Liebe.

Skorpion

Der Skorpion hat eine ziemlich harte Schale. Er lässt nur wenige Menschen an sich ran – so wie seine erste große Liebe. Die erste Beziehung hat einen ganz besonderen Stellenwert im Leben dieses Sternzeichen. Seither wird jeder Partner und jede Beziehung mit der ersten verglichen. Der Skorpion kann einfach nicht mit der Vergangenheit abschließen.