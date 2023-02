Ja, ihr habt die Headline richtig gelesen. In einem englischen Dorf ist ein Shetlandpony namens Patrick Bürgermeister. Wie das süße Tier zu seinem äußerst wichtigen und überaus verantwortungsvollen Posten kam, erfahrt ihr hier.

Doch Pony Patrick hat leider nicht nur Fans.

In diesem Dorf in England ist ein Shetlandpony Bürgermeister

Habt ihr euch auch schon mal gedacht: Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Tiere das Sagen hätten. Einen kleinen Vorgeschmack auf dieses Szenario findet man jetzt in England. Denn, dass Tiere die besseren Oberhäupter wären, dürften sich wohl auch die Einwohner:innen des kleinen Dorfes Cockington gedacht haben. Dort ist nämlich ein Pony Bürgermeister!

Ja, in dem 8000-Einwohner-Dorf flaniert ein Pony namens Patrick in roter Robe, einer goldene Kette samt Dorf-Orden um den Hals und in blitzenden Stiefelchen durch den Ort. Kein Wunder, dass Patrick – übrigens benannt nach seinem Geburtstag am St. Patrick’s Day – gerade weltweit Schlagzeilen macht. Aber tatsächlich war das Pony schon berühmt, bevor es überhaupt Bürgermeister wurde. Aber first things first.

Bürgermeister-Posten war unbesetzt

Entstanden ist die Idee im Rahmen einer Spendenaktion während der Corona-Zeit, in der Patricks Besitzer, Kirk und Hannah Petrakis, die lange im Ort einen Pferde- und Kutschenbetrieb hatten, viele Fotos und Videos von dem Tier posteten. Das Tier wurde dadurch allein schon eine kleine Berühmtheit in der Gegend. Na gut, das erklärt, jetzt aber noch nicht, wieso Patrick dann zum Bürgermeister wurde. Die Erklärung: Der frühere Bürgermeister von Cockington war einige Jahre zuvor gestorben, seitdem war der eher repräsentative Posten unbesetzt. So klang der Vorschlag, dann eben das auf Social Media beliebte Pony einzusetzen, vermeintlich naheliegend; wenn zuerst auch natürlich nicht ganz ernst gemeint.

Einige Einwohner:innen hielten aber an der pfiffigen Idee fest und so folgte einige Zeit später eine offizielle Petition, die tatsächlich mit ausreichend Stimmen unterschrieben wurde. Und dann ging es für Patrick in Windeseile – oder besser gesagt im Galopp – zum ersten offiziellen Posten. In dem Dorf fand sogar eine feierliche Zeremonie samt Segnung statt. Ganz skandalfrei verlief seine Amtszeit bisher allerdings nicht. Denn wo Erfolg ist, sind wohl auch Hater …

Pony Patrick hat nicht nur Fans

Mehr als 24.000 Follower verfolgen seine politische Karriere auf Facebook. Doch wie wohl alle Vertreter auf der politischen Bühne hat auch Patrick nicht nur Fans. Bereits wenige Wochen nach seinem Amtsantritt vor ca. einem halben Jahr musste er seinen Amtssitz in einem Dorf-Pub räumen. Sein Gehege hatte nicht die notwendige bauliche Genehmigung, und jemand reichte eine offizielle Beschwerde ein.

„Überall hat man engstirnige Menschen, die einfach nicht aus ihrer Haut können“, erklärt sein Besitzer Kirk Petrakis gegenüber ZDF. Zwar würden 99 Prozent der Dorfbewohner:innen das süße Pony lieben, aber einige störten sich wohl daran, dass das Tier Bürgermeister sei. Weiters sagt Patricks Besitzer: „Was verrückt ist, denn wer würde nicht gern ein Shetlandpony als Bürgermeister haben? Patrick taucht bei Eröffnungen auf und beißt Bänder durch. Es ist ja nicht so, dass er im Rathaus sitzt und Entscheidungen trifft.“ Dafür sei der örtliche Stadtrat zuständig. Schade eigentlich, ein Pony im Rathaus sitzend, hätten wir nur allzu gern gesehen.