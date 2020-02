Fettige Haare können richtig nervig sein. Hier 7 natürliche Tipps, damit es dir besser geht. 1. Richtiges Waschen Heißes Wasser regt die Talgproduktion nur noch mehr an – spüle also dein Shampoo lieber gründlich mit lauwarmen Wasser aus.

2. Das richtige Shampoo

Vermeide aggressive Anti-Fett-Shampoos – diese trocknen die Kopfhaut aus und lassen die Haare noch schneller nachfetten. Besser: Brennesselshampoo aus der Apotheke. Brennessel haben eine beruhigende Wirkung auf die Kopfhaut und bremsen die Talgproduktion.

3. Haarspülung mit Pfefferminztee

Ein paar Pfefferminz-Teebeutel in kochendes Wasser geben, ziehen und abkühlen lassen. Nach dem Haarewaschen den Pfefferminztee in die Haare einmassieren, nicht ausspülen.

4. Haarspülung mit Huflattichblüten

Gib eine Handvoll Huflattichblüten (aus der Apotheke) in einen halben Liter kochendes Wasser und warte, bis das Wasser dunkel wird und abgekühlt ist. Nach dem Waschen in die Haare einmassieren und nicht ausspülen.

5. Haarkur mit Heilerde

Ein- bis zweimal die Woche solltest du deinen Haaren eine Haarkur gönnen: Verrühre etwa 10 Esslöffel Heilerde (Reformhaus oder Apotheke) mit 200 Mililiter Wasser und trage den Brei auf der Kopfhaut auf. Nach ca. zehn bis zwanzig Minuten gut ausspülen.

6. Ernährung

Falsche Ernährung regt die Talgproduketion zusätzlich an – und die Haare fetten schneller nach. Vermeide Zucker und Alkohol und achte darauf, basisches Gemüse (wie etwa Spinat, Brokkoli oder Fenchel) zu essen. Auch zu viel Salz macht die Haare fettig – also Hände weg von Chips und Co.

7. Stylingprodukte

Vermeide Föhnschaum, Volumenmousse und Co – denn Stylingprodukte beschweren das Haar und lassen eine fettige Mähne noch strähniger aussehen.