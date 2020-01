Freunde sind wie Familie, die wir uns selber aussuchen. Man wächst mit ihnen, fällt mit ihnen und steht wieder gemeinsam auf. Ein Team, ein Zusammenhalt. Wir haben 5 gute Gründe ausgesucht, warum Freunde wie Familie sind.

1. Sofort ein Superlike

Ja, genauso wie bei Tinder kannst du dir deine Freunde auch im realen Leben selbst aussuchen (nur nicht so oberflächig versteht sich 😄): Ein Swipe nach rechts: Freunde! Einige wirst du nach links swipen: Adiós and raus aus der Friendzone! Bei einigen wirst du überlegen müssen, denn bei denen bist du dir einfach nicht sicher, ob du ihnen vertrauen kannst. Anderen wiederrum, gibst du sofort ein Superlike – mit denen verstehst du dich automatisch. Und hier ist auch sofort klar: Das ist ein Freund für’s Leben! … Genau diese Leute fühlen sich an wie Familie.

via GIPHY

2. Don’t mess with us

Ob im Pyjama oder im Partyoutfit, genervt oder gut gelaunt – deine Liebsten akzeptieren dich genau so wie du bist und würden dich nie im Stich lassen! 😉 Wertschätzung und Zusammenhalt sind die wichtigsten Bausteine einer zwischenmenschlichen Beziehung. Auch Tally Weijl hat sich diesem Motto angenommen und findet, an Weihachten sollte jeder mit seiner „Chosen Family“ feiern – egal wer das ist, egal ob die biologische Familie oder deine Freunde. Gemeinsam seid ihr unschlagbar. Auch wenn es darum geht, die coolsten Outfits auszuchen. Tally Weijl unterstützt euch dabei mit Looks, die zur glamourösen Silvesterparty passen oder einfach zu einem lustigen Spieleabend zuhause. Du trägst, was dir gefällt, wann es dir gefällt. Hauptsache, du fühlst dich wohl!

Foto: Tally Weijl

3. Tür zu – neeeeh!

Du bist mit deiner besten Freundin auf dem Weg in den Urlaub. Ihr seid beim Hotel angekommen und checkt ein. Seit ungefähr einer halben Ewigkeit musst du aber schon unglaublich dringend aufs Klo. Rauf ins Zimmer und rein ins Bad – Tür zu? Neeeeh, dafür war keine Zeit. Macht nichts, denn neben deiner besten Freundin kannst du auch mal auf die Toilette gehen, ohne die Tür zu schließen. So geht es auch ganz schnell, sollte das Klopapier mal alle sein und du es erst dann bemerkst, wenn es zu spät ist – die besten Freundin ist ja schließlich da, um dir welches zu bringen 😃

via GIPHY

4. Perfect Insta-Buddy

Ein gemeinsames Erlebnis folgt dem nächsten. Natürlich füttern Bilder dieser unseren Instagram-Feed. Hallo!? Und wenn länger mal nichts ansteht, dann wird natürlich ein eigenes Instagram-Shooting eingelegt. Denn dafür haben wir unsere besten Freunde ja auch. Besser als jeder Boyfriend of Instagram setzen sie uns in Szene und rücken uns zurecht. Schließlich wollen wir uns doch im besten Licht zeigen, oder nicht? Und wenn Bild #279 noch nicht passt, folgen weitere Bilder. Denn perfekt ist es erst, wenn beide zufrieden sind: die Fotografin und das Model. Und danach? Geht es weiter zu einem Café Latte und die Bilder werden gemeinsam aussortiert und bearbeitet. Ihr seid einfach: Ein Team für alle Fälle 🤗

via GIPHY

5. Tattoo

Ein Tattoo mit dem Ehepartner? No Go! Die Ehe könnte scheitern und dann? Anders denkst du bei deiner Familie und deinen Freunden. Für und mit ihnen würdest du dir sofort ein Tattoo stechen lassen. Oder hast du eventuell sogar auch schon? 😉 Die Magie der Freundschaft in einer Tätowierung zu verewigen, bedeutet für eine Freundschaft ganz viel. Das Band zwischen den Personen, das für immer halten soll, wird für immer am Körper getragen. Ein großes Zeichen für Zusammenhalt, Wertschätzung und Vertrauen.

via GIPHY

Wir finden, genau JETZT ist der optimale Zeitpunkt, sich bei den besten Freunden für ihr Dasein zu bedanken! 💕