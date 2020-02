Die Liebesgeschichte dieses schottischen Paares klingt für viele zunächst vielleicht, wie eine erfundene Handlung eines romantischen Films, ist aber wahr. Die Social-Media-Plattform Facebook spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Dort traf das Jugendpaar nämlich nach 50 Jahren wieder aufeinander und heiratete schließlich.

Diese Liebesgeschichte rührt zu Tränen

Eine Liebesgeschichte, die nun von metro veröffentlicht wurde, rührt Menschen weltweit zu Tränen. Im Alter von 18 Jahren machte George Low seiner Schulfreundin Joan Reid einen Heiratsantrag, den sie allerdings nicht annahm. Denn George war zu jener Zeit beim Militär und wurde nach Deutschland versetzt. Begleiten wollte Joan ihre große Liebe nicht. Deshalb traf das schottische Paar schließlich die Entscheidung, sich zu trennen. Danach verbrachten sie eine sehr lange Zeit mit jeweils anderen Partnern. So war George Low mit seiner ersten Frau 17 Jahre lang zusammen und lebte zunächst in Deutschland. Anschließend verschlug es ihn in die Stadt Salisbury in Großbritannien. Dort lernte er seine zweite Frau kennen. 2007 zogen die beiden in die schottische Stadt Dundee, in der auch Joan die ganze Zeit über beheimatet war. Während ihre Jugendliebe um die halbe Welt reiste, war auch sie mit insgesamt zwei verschiedenen Männern verheiratet.

Jugendliebe: Paar findet durch Facebook wieder zueinander

Nach langem Überlegen kontaktierte Joan ihre Jugendliebe George schließlich via Facebook. Das Problem dabei war allerdings, dass George ihren Namen nicht erkannte, da sie wegen ihrer Heirat mittlerweile einen neuen Nachnamen angenommen hatte. Als Hilfestellung riet sie ihm deshalb im Chat, er solle sich alte Bilder der beiden anschauen. Und es klappte: George erkannte sie wieder und war bereit für ein Treffen. Im April 2018 verabredeten sie sich in einem Café. Die alte Liebe loderte wieder auf und so zogen sie nach zwei Monaten zusammen. 50 Jahre nach ihrer Trennung folgte schlussendlich ein weiterer Heiratsantrag. Als George vor seiner großen Liebe auf die Knie ging, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen, konnte Joan ihr Glück kaum fassen. Verliebt, wie am ersten Tag, traten die beiden vor den Altar und sind seitdem unzertrennlich.