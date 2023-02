Der Februar ist für viele der Monat der Liebenden. Was gibt es da schöneres als ein Liebesgeständnis? Doch für einige Sternzeichen bringt eben diese Enthüllung jede Menge Dramen mit sich.

Die drei Sternzeichen müssen sich auf jede Menge Liebe gefasst machen.

Widder

Für die Widder geht im Februar ein großer Wunsch in Erfüllung. Denn schon lange erhoffen sie sich, dass ihre Beziehung endlich Fahrt aufnimmt und der nächste Schritt gemacht wird. Sie selbst wollen das aber nicht initiieren – zu groß ist die Angst davor, enttäuscht zu werden. Doch jetzt passiert es endlich und die Widder hören das Liebesgeständnis, nach dem sie sich schon so lange sehnen. Eben dieses Geständnis ist das Zugeständnis, das die Widder brauchen, um ihrem Gegenüber endlich vollkommen zu vertrauen! Es folgen also einige Monate auf Wolke 7!

Wassermann

Die Wassermänner flirten gerne – auch wenn sie sich darüber nicht viele Gedanken machen. Denn das freiheitsliebende Tierkreiszeichen genießt einfach die Aufmerksamkeit und sieht hinter Flirten vor allem jede Menge harmlosen Spaß. Auf etwas Ernstes oder Festes lassen sie sich nur ungern ein. Doch noch vor dem Valentinstag werden sie mit einem überraschenden Liebesgeständnis jetzt vor die Wahl gestellt: wollen sie weiter ihr Single-Dasein auskosten oder wird es vielleicht doch einmal Zeit für eine große Liebe? Eine Entscheidung, die den Rest ihres Jahres nachhaltig prägen wird.

Jungfrau

Für die Jungfrauen ist das Liebesgeständnis, das sie bis zum Valentinstag bekommen, ein riesiger Schock. Denn es kommt nicht nur vollkommen unerwartet, sondern auch von der falschen Person. Eine Situation, die das Tierkreiszeichen zuerst sehr überfordert und dann dazu zwingt, das ganze Leben noch einmal genau zu reflektieren. Haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen? Fühlen sie sich in ihrer aktuellen Beziehung wohl? Oder wird es doch Zeit für ein neues Abenteuer? Aber keine Sorge, liebe Jungfrauen: bis Ende Februar sind alle Dinge geklärt und es folgt endlich Entspannung!