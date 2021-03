Der Mundschutz ist seit einem Jahr unser ständiger Begleiter im Alltag. Seit Anfang 2021 muss man an öffentlichen Orten FFP2-Masken tragen. Die sind aber nicht nur teurer, sondern halten auch weniger lang. Und die unschönen Make-up-Flecken sind auch unmöglich rauszubekommen, oder?

Eine FFP2-Maske lässt sich nicht in der Waschmaschine waschen. Aber gibt es eine Möglichkeit, hässliche Flecken dennoch zu entfernen?

Make-up-Flecken nicht rauswaschen!

Wir schminken uns, wir setzen die FFP2-Maske auf, gehen außer Haus, setzen die Maske wieder ab und das halbe Gesicht ist in der Maske. Und schon sieht die schöne weiße Maske ganz schön mitgenommen aus. Rauswaschen darf man die Flecken aber nicht, denn dann verliert der Mundschutz seine Effektivität. Auch eine Handwäsche oder Fleckenentferner sollte man nicht verwenden, um die Maske wieder schön weiß zu bekommen. Wegwerfen muss man sie aber auch nicht sofort. Obwohl die Masken eigentlich als Einwegprodukte gelten, sehen viele Experten kein Problem darin, sie im privaten Gebrauch bis zu maximal fünfmal wiederzuverwenden. Zwischendurch kann man die Masken an der Luft trocknen lassen. Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule und der Universität Münster in Deutschland hat ergeben, dass in FFP2-Masken nach einer Woche Trocknungszeit nahezu alle infektiösen Coronaviren verschwunden sind.

Wer also auf der sicheren Seite sein möchte, kann sich für jeden Wochentag eine FFP2-Maske zulegen und diese fünf Wochen lang abwechselnd tragen. Die Make-up-Flecken lassen sich dadurch aber natürlich nicht verhindern.

So verhinderst du Make-Up-Flecken

Ist der Fleck also erstmal da, kann man nichts mehr machen. Wer eine unschöne Innenseite verhindern möchte, kann sich dunkle FFP2-Masken zulegen, an denen man das Make-Up nicht so gut erkennt. Oder man achtet gleich beim Auftragen darauf, dass nicht allzu viel in der Maske verschwindet. Immerhin schminkt man sich ja nicht extra, damit der Mundschutz dann alle Produkte abbekommt. Das Zauberwort heißt Fixierung! Und so geht’s: Die Foundation auftragen und dann mit einem transparenten Puder fixieren. Wenn das komplette Make-Up fertig ist, noch einmal mit einem Fixierspray drübergehen und fertig ist der maskenresistente Look.