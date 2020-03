Weltweit zeigen sich immer größere Auswirkungen des Coronavirus. Vor allem die Anfrage des Online-Handels ist bei den Menschen aktuell so hoch wie nie zuvor.

Auch Amazon hat in Zeiten der Corona-Krise mit überdurchschnittlich hohen Auftragszahlen zu kämpfen.

Wegen Coronavirus: Amazon sucht 100.000 neue Mitarbeiter

Aufgrund der hohen Nachfrage in Zeiten der Corona-Krise hat sich Amazon nun dazu entschieden, neue Mitarbeiter einzustellen. So sind in den USA aktuell 100.000 Lehrstellen für Teil- und Vollzeitkräfte ausgeschrieben. Wie das Unternehmen in seinem Online-Blog zudem berichtet, möchte es den Stundenlohn der aktuell Beschäftigten um einiges erhöhen. Dafür möchte der Konzern insgesamt 350 Millionen Dollar aufwenden. Mit den Stellenausschreibungen möchte Amazon laut eigenen Angaben anderen Gemeinden weltweit helfen und eine weitere Ausbreitung der Pandemie best möglichst unterbinden. Denn dies sei in Zeiten sozialer Abgrenzung besonders für alte und schwache Menschen sehr wichtig.