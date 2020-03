Das deutsche Robert-Koch-Institut warnt im Angesicht der Krise rund um das Coronavirus vor sogenannten Corona-Partys im privaten Rahmen.

Denn dadurch verbreitet sich das Virus noch rasanter.

Coronavirus: Robert-Koch-Institut warnt vor Home-Partys

In Österreich und Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Covid-19 rasant an. So gab es beispielsweise in Deutschland an nur einem Tag 1000 neue Kranke, was nun zu harten Maßnahmen seitens der Regierung geführt hat.

Der deutschen Bundesregierung zur Seite steht das Robert-Koch-Institut, das mit seiner Expertise eine wichtige Beraterfunktion im Kampf gegen das Coronavirus einnimmt. Das Institut spricht nun eine klare Warnung an alle jungen Menschen aus. Denn obwohl bereits alle öffentlichen Clubs geschlossen sind, werden weiterhin Home-Partys gefeiert.

“Nein” zu Corona-Partys

Aufgrund der erlassenen Maßnahmen der deutschen, aber auch der österreichischen Regierung, sind derzeit die Nachtclubs geschlossen. Das dürfte junge Menschen aber nicht in ihrer Feierwut behindern. Denn nach Angaben des Robert-Koch-Instituts weichen viele von ihnen auf private Partys aus. Doch auch dort ist die Ansteckungsgefahr hoch. Deshalb warnen Experten nun davor und appellieren an die Vernunft der jungen Menschen.

Denn der Kreis, in dem diese Feiern stattfinden, ist oft nicht gerade klein. Bis zu 100 Personen versammeln sich in Wohnungen zu sogenannten “Corona-Partys”. Für die Übertragung der Krankheit ist das höchst förderlich, für die Gesellschaft eher bedauerlich.

Experten warnen daher die junge Generation, auf Corona-Partys zu verzichten und zumindest 10 bis 12 Tage abends daheim zu bleiben. Übrigens: Bei Nicht-Einhalten von Maßnahmen drohen saftige Strafen.