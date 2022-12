Die heiß erwartete Netflix-Dokuserie „Harry & Meghan“ sorgt seit Tagen schon für Schlagzeilen. Jetzt ist sie endlich abrufbar. Und schon die erste Folge liefert einen äußerst intimen Einblick in ihr Privatleben. So erfahren Fans jetzt zum allerersten Mal, wie genau sich die zwei kennengelernt haben.

Demnach habe Harry seine Liebste zum ersten Mal auf Instagram gesehen.

Netflix-Doku „Harry & Meghan“ liefert Einblick in ihre Kennenlerngeschichte

OMG … endlich ist sie da! Bereits seit Tagen überschlagen sich die Headlines rund um die heiß erwartete Dokuserie „Harry & Meghan“. Seit Donnerstagmorgen sind nun die ersten drei Folgen der Serie auf Netflix abrufbar. Und fest steht schon jetzt: das Paar hat nicht zu viel versprochen. Die Aussteigerroyals zeigen sich so privat wie nie zuvor. In der ersten Folge geben sie nun erstmals auch intime Einblicke in ihre persönliche Lovestory.

Zur kurzen Auffrischung: Prinz Harry gab im November 2016 über seinen Sprecher bekannt, dass er mit der Schauspielerin Meghan Markle liiert ist. Rund ein Jahr später machte das Paar dann seine Verlobung öffentlich. 2018 folgte danna auch schon die medienwirksame Hochzeit in Windsor. Im Jahr 2019 krönte ihr Sohn Archie ihr Liebesglück. Zwei Jahre später machte Töchterchen Lilibet das Familienglück komplett.

Liebe über Instagram

Doch wie haben sich die zwei überhaupt kennengelernt? Das verrät Prinz Harry bereits in der ersten Folge der Dokuserie. „Meghan und ich lernten uns im Juli 2016 kennen“, sagt er. Harry habe Meghan Markle zum ersten Mal auf Instagram gesehen. „Wir haben uns über Instagram kennengelernt“, gesteht er. Die Schauspielerin hatte es ihm sofort angetan, als er sie auf einem Video entdeckte.

Meghan hingegen hatte eigentlich andere Pläne. „Ich war wirklich fest entschlossen, Single zu sein und Spaß mit meinen Freundinnen zu haben“, betont Meghan, während ihre Freundin klarstellt: „Sie hatte ihren Single-Frauen-Sommer geplant und wollte durch Europa reisen.“ Doch dann kam alles anders. „Ich hatte eine Karriere, mein Leben. Ich wusste, wohin ich wollte. Und dann kam Harry“, so Meghan. Eine Bekannte von Harry habe die zwei dann via Instagram verkuppelt.

Meghan hat Harry nicht gegoogelt

Besonders spannend: Meghan habe Prinz Harry damals nicht gegoogelt, verrät sie weiter, sondern sich lediglich seinen Instagram-Feed angesehen. „Ich dachte, ich will lieber seinen Feed sehen. Nicht was jemand anderes über ihn sagt, sondern was er über sich selbst veröffentlicht“, erklärt sie. „Das war für mich das beste Barometer. Und ich sah diese wunderschönen Bilder, tolle Umweltaufnahmen und Fotos aus seiner Zeit in Afrika.“ Daraufhin sollen die zwei dann Nummern ausgetauscht haben. Nach einigen Nachrichten habe Harry dann geschrieben: „Lass uns treffen.“ Und Meghan stimmt zu …

Zu spät zum ersten Date

Als Meghan 2016 für das Tennisturnier von Wimbledon in London war, haben sich die beiden für ein erstes Date in einem Lokal verabredet. Der erste Eindruck, den Meghan bekam: Prinz Harry war zu spät. „Und ich konnte das nicht verstehen“, erzählt sie. „Er schrieb mir: ‚Ich stecke im Stau, es tut mir so leid‘.“ Als er dann doch noch erschien, sei Meghan froh gewesen, dass „es ihm echt peinlich war, dass er so spät kam“.

Trotz holprigen Start: das Treffen selbst sei aber ein voller Erfolg gewesen. „Er war einfach so lustig, so erfrischend lustig. Wir waren zusammen wie Kinder“, verrät Meghan über das Date. Sie sei nach einer Stunde gegangen, da sie noch andere Pläne hatte, rief ihn aber am selben Abend noch an und sagte: „Ich muss übermorgen weg, essen wir morgen zusammen zu Abend? Ich weiß noch, dass er zu mir sagte, dass sei so direkt und amerikanisch von mir.“

Harry sagte zu und die beiden trafen sich im selben Restaurant. Bei diesem Date wurde Harry klar: „Okay, dieses Mädchen, diese Frau ist der Wahnsinn, und genau, was ich gesucht habe. Und sie fühlte sich so wohl und entspannt mit mir.“ Meghan ergänzt: „Er hatte offenbar eine Liste, wonach er suchte. Eine lange Liste.“ Was darauf stand, will Harry zwar nicht verraten, zeigt allerdings auf Meghan und sagt: „Das ist die Liste.“