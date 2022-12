Heftige Vorwürfe gegen „Backstreet Boys“-Star Nick Carter. Der Sänger soll einen weiblichen Fan im Jahr 2001 vergewaltigt haben, wie US-Medien berichten. Die Frau reichte nun Zivilklage gegen den 42-Jährigen ein.

Carters Anwalt weist alle Vorwürfe zurück.

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Nick Carter

Hat Nick Carter einen weiblichen „Backstreet Boys“-Fan sexuell missbraucht? Eine entsprechende Klage wurde nun jedenfalls eingereicht. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Promi-Portal „TMZ“ vorliegen, beziehen sich die Vorwürfe auf einen Vorfall aus dem Jahr 2001.

Die heute 39-jährige Shannon Ruth und ihr Anwalt gaben die Vorwürfe am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Demnach soll sich die Vergewaltigung in Tacoma im US-Bundesstaat Washington ereignet haben. Die damals 17-Jährige gibt an, dass sie nach einem „Backstreet Boys“-Konzert für ein Autogramm angestanden sei, als Nick Carter sie ansprach. Daraufhin soll Carter sie in seinen Tourbus eingeladen haben. Dort habe der Sänger der Frau dann ein „komisch schmeckendes Getränk“ gegeben. Der Star nannte das Getränk laut Klägerin „VIP Juice“.

Zu Oralsex gezwungen

Danach habe der Boyband-Star die damals 17-Jährige zu Oralsex gezwungen, führte der Anwalt aus. „Dann hat er sie auf ein Bett gestoßen und sie vergewaltigt.“, heißt es in dem Bericht weiter. Der Sänger habe sich auch nicht davon abhalten lassen, dass Ruth „geweint und gefleht“ habe.

In dem Schriftsatz fordert die Klägerin nun Schadensersatz aufgrund einer von Carter übertragenen Infektion von HP-Viren und psychischer Schäden. Die Klägerin beschrieb weiter, dass sie an Autismus und einer Zerebralparese leide.

Carters Anwalt dementiert Vorwürfe

Nick Carter selbst hat sich bislang noch nicht zu den Behauptungen der Frau geäußert. Allerdings gab sein Anwalt, Michael Holtz, ein Statement zu den Vorwürfen ab: „Diese Behauptung über einen Vorfall, der angeblich vor mehr als 20 Jahren stattgefunden hat, ist nicht nur rechtlich unbegründet, sondern auch völlig unwahr.“ Die Klägerin sei seit Jahren manipuliert worden, falsche Behauptungen über seinen Mandanten aufzustellen. „An dieser Behauptung ist überhaupt nichts dran, und wir haben keinen Zweifel, dass die Gerichte das schnell erkennen.“, so der Anwalt.

Auch ein Insider aus Nicks Umfeld soll die Vorwürfe laut „TMZ“ bereits dementiert haben: „Diese Anschuldigung ist kategorisch falsch, Nick konzentriert sich auf seine Familie und trauert um den Tod seines Bruders.“

Bruder Aaron Carter starb vor wenigen Wochen

Anfang November war Carters jüngerer Bruder Aaron im Alter von 34 Jahren gestorben, er wurde laut Medienberichten tot in der Badewanne seines Hauses in Kalifornien gefunden.

Die Backstreet Boys hatten Ende der 90er-Jahre, als sie als die populärste Boygroup der Welt galten, ihre größten Erfolge gefeiert. Aktuell befindet sich die Band gerade auf Welttournee.