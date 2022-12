Es sollte eigentlich der schönste Tag seines Lebens werden. Der Countrysänger Jake Flint feiert vergangenes Wochenende seine Hochzeit. Dann der Schock: Nur wenige Stunden nach der Zeremonie stirbt der Musiker.

Die genaue Ursache für den plötzlichen Tod ist derzeit noch nicht bekannt.

US-Sänger Jake Flint stirbt kurz nach seiner Hochzeit

Der Schock in der Country-Szene sitzt tief. Eigentlich sollte für Jake Flint und seine Frau Brenda ein neuer Lebensabschnitt als verheiratetes Paar beginnen. Vergangenen Samstag gaben sich der Musiker und seine Liebste das Ja-Wort. Trotz Schlechtwetter tanzen der Countrysänger und seine frisch vermählte Ehefrau im Wald für ihr Hochzeitsvideo. Sie wirken ausgelassen, verliebt und glücklich. Doch als Brenda diese Aufnahmen am nächsten Tag auf Facebook teilt, ist das Eheglück bereits vorbei.

„Ich verstehe es nicht“, schreibt Brenda zu dem Video. In einem weiteren Post verkündet sie dann das für sie Unfassbare: Ihr Mann ist noch in der Hochzeitsnacht verstorben. Der Countrymusiker wurde nur 37 Jahre alt.

Frau teilt herzzerreißende Message auf Social Media

Brenda gibt in einem äußerst emotionalen Statement Einblick in ihr Seelenleben und schreibt: „Mein Herz wurde mir aus der Brust gerissen und ich brauche ihn zurück. Ich halte es nicht aus“. Weiters schreibt die Witwe: „Wir sollten gemeinsam unsere Hochzeitsfotos anschauen, stattdessen muss ich die Kleidung aussuchen, in der mein Ehemann beerdigt werden soll. Kein Mensch sollte so viel Schmerz empfinden“.

Am Mittwoch äußerte sich zudem ein Sprecher im Namen der Familie in einem ersten öffentlichen Statement über den Tod des Sängers. „Jake schätzte seine Familie, seine Freundschaften und sein Leben in vollen Zügen, was sich in seinen Songs widerspiegelte. Jeder, der ihn kannte, kann eine Geschichte über seinen Humor, Charme, Talent und Mitgefühl erzählen.“ Woran genau der Musiker so plötzlich starb, ist öffentlich noch nicht bekannt. Laut US-Medienberichten soll er im Schlaf gestorben sein.

Fans und Freunde teilen Beileidsbekundungen

Jakes plötzlicher Tod berührt Menschen auf der ganzen Welt. So sammeln sich unter den Beträgen bereits unzählige Beileidsbekundungen von Jakes Wegbegleiter:innen und auch Fans. „Das kann einfach nicht wahr sein. Ruhe in Frieden, lieber Freund“, kommentiert ein User unter einem Insta-Foto des Sängers. Aber auch seine Managerin Brenda Cline findet rührende Worte und verabschiedet sich von dem „What’s Your Name?“-Interpreten: „Ich habe ihn wie einen Sohn geliebt.“ Weiters schreibt sie in ihrem Facebook-Posting: „Wir wollten gemeinsame Projekte angehen, nachdem er und Brenda geheiratet hatten – was gestern war. Ja, gestern“.

Der 37-Jährige galt als aufsteigender Stern der Country-Szene Oklahomas. Seine musikalische Heimat war das Genre „Red Dirt“, das seinen Namen vom auffällig roten Boden des US-Bundesstaates ableitet. Er brachte 2016 sein erstes Studioalbum heraus. Zu seinen größten Hits gehören „What’s Your Name?“, „Hurry Up & Wait“ und „Cowtown“.