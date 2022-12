Es steht wohl außer Zweifel: Die ultimativen Rom-Com-Filme sind definitiv die, in denen die hoffnungslose Romantikerin Bridget Jones vorkommt. Die gute Nachricht: Ein vierter Film ist laut Autorin Helen Fielding gerade in Arbeit.

Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Cast der Film-Reihe auch mit an Bord ist!

Vierter Film von „Bridget Jones“ kommt

Wir haben mittlerweile den Überblick verloren, wie oft wir die „Bridget Jones“-Filme bereits gesehen haben. Besonders Teil eins „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ (2001) und Teil zwei „Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns“ (2004), zählen zu wahren Klassikern der Rom-Coms. Der dritte Film „Briget Jones‘ Baby“, der 2016 erschienen ist, machte die Filmreihe rund um die hoffnungslose Romantikerin, die sich einfach nicht entscheiden konnte, für welchen Mann ihr Herz höher schlägt, perfekt.

Doch das bedeutet nicht, dass wir uns über einen viertel Teil nicht ebenso freuen würden! Das könnte nun schon bald Realität werden! Denn die Autorin der Bücher, Helen Fielding, hat jetzt verraten, dass ein weiterer Film in Arbeit sei. Gegenüber Radio Times verkündete die Schriftstellerin die großartigen Nachrichten. „Ja, ich arbeite daran und ich hoffe wirklich, dass es passiert!“. Okay, Excitementlevel 1.000!!

Dann berichtet Fielding weiter: „Jeder Film, der gemacht wird, ist ein Wunder – es ist wirklich schwierig, Filme zu machen und sie gut zu machen. Aber ich würde es gerne auf dem Bildschirm sehen.“

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“

Vergangenen Sommer hat eine anonyme Quelle der britischen Sun bereits verraten, dass „jetzt der richtige Zeitpunkt“ für einen vierten Teil über die Geschichte von Bridget sei. „In den letzten Jahrzehnten gab es nur wenige erfolgreichere oder beliebtere Rom-Coms als ‚Bridget Jones‘, aber alle dachten, diese hier sei endgültig erledigt“, so der Insider.

Doch wie es scheint, ist die Geschichte von Bridget noch nicht auserzählt. „Die Produzenten wussten immer, dass es einen riesigen Markt für eine weitere Fortsetzung gab, wenn die richtige Geschichte verfügbar war, und dies scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, sie zu erzählen.“

Vierter Film könnte von diesem Buch handeln

Da es kein weiteres Buch von Fielding über das Leben von Jones gibt und auch der dritte Teil von den Romanen abwich, ist es laut Insidern wahrscheinlich, dass die Handlung an ein anderes Buch der Autorin angelehnt sein könnte. Es ist also vorstellbar, dass der 2013 erschienene Roman „Mad About The Boy“ richtungsweisend für „Bridget Jones“ Part vier sein könnte.

Wann die Dreharbeiten beginnen und ob der Originalcast mit Renee Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant und dem später dazugestoßenen Patrick Dempsey wieder mit dabei ist, steht aber noch nicht fest.