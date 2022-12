Wer dachte, dass die Geschichte von Harry Potter und seinen Freunden schon zu Ende erzählt ist, liegt falsch. Denn offenbar stehen wir ganz kurz vor einer magischen TV-Serie. Das betont zumindest die Chefin von Warner Bros. TV in einem Interview.

Es gäbe sogar schon erste Gespräche.

„Harry Potter“ als TV-Serie?

Für Fans von „Harry Potter“ gibt es gefühlt im Stundentakt neue News. Eine Theaterproduktion hier, eine Ausstellung da, ein komplett neues Franchise andernorts. Doch ein Wunsch wurde den Fans noch nicht erfüllt: eine TV-Serie. Denn schon lange betonen viele online, dass die Originalreihe doch ideal für eine Serie wäre.

Ähnlich wie bei „Game of Thrones“ könnte man die Bücher dafür ja in Staffeln aufteilen und aus einigen Kapiteln jeweils eine Folge zaubern. Aber damit noch nicht genug. Zahlreiche Fans fänden auch eine Prequel-Serie zu James und Lily Potter spannend; oder die Geschichte hinter der Karte des Rumtreiber. Die Möglichkeiten scheinen endlos. Doch bisher waren all diese Pläne und Vorstellungen nur Wunschdenken.

So sehen die Pläne für eine TV-Adaption aus

Jetzt gibt aber die Chefin von Warner Bros. TV – Channing Dungey – höchstpersönlich Grund zur Hoffnung. Denn in einem Gespräch mit „Variety“ betont sie, dass es ein „enormes Maß an Ehrgeiz“ gäbe, um eine TV-Serie zu ermöglichen. Sie selbst ist also optimistisch, dass die magische Welt rund um Hogwarts bald tatsächlich wieder auf unseren Fernsehern zu sehen sein könnte. „Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass etwas unmittelbar bevorsteht, aber es gibt ein großes Interesse und eine große Leidenschaft dafür, also absolut“, betont sie. Derzeit sei das Unternehmen in „einer Reihe von Gesprächen“ zu dem Thema.

Genaue Details, worum es in der Serie gehen könnte, ob es eine Neuauflage der Filme wird oder ein ganz neues Thema behandeln wird, verrät sie allerdings nicht. Klar ist jedoch, dass die bisherigen TV-Formate mehr als erfolgreich waren. Denn sowohl die TV-Reunion „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ als auch die vierteilige Quizshow „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“ begeisterten zahlreiche Fans.

Für den Warner Bros. Boss ein Grund mehr, am Thema TV-Serie dranzubleiben. „Es ist großartig zu sehen, dass das Publikum so engagiert und bereit ist“, sagt sie. „Das Publikum ist bereit, es will mitmachen, also müssen wir nur noch herausfinden, was der richtige nächste Schritt ist.“