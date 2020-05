Weltraumforscher der University of Canterbury sollen nun eine Super-Erde entdeckt haben. Dabei handelt es sich um einen noch unerforschten Planeten, der sich in einem erdähnlichen Orbit ungefähr im Zentrum der Galaxie befindet.

Der Planet weist zudem starke Ähnlichkeiten hinsichtlich der Laufbahn sowie der Größe der Erde auf.

Weltraumforscher entdecken unerforschte Super-Erde

In einem erdähnlichen Orbit recht zentral in der Galaxie wollen Weltraumforscher der University of Canterbury nun eine Super-Erde entdeckt haben. Denn der bisher noch unerforschte Planet soll der Erde laut den Forschern hinsichtlich mehrerer Merkmale sehr ähnlich sein. Demnach befindet sich die Umlaufbahn des Planeten zwischen der Erde und der Venus. Größentechnisch lässt sich der Himmelskörper zwischen der Erde und dem Neptun einordnen. Da der Stern des Planeten zudem circa 10 Prozent der Sonnenmasse ausmacht, gehen die Forscher nun davon aus, dass ein Tag auf der Super-Erde ungefähr 617 Erdtagen entspricht.

Neuer Fund durch Mikrolinseneffekt

Die Forscher entdeckten die Super-Erde infolge des sogenannten Mikrolinseneffekts. Dabei vergrößert sich durch die Schwerkraft des unbekannten Planeten und seines Sterns das Licht eines anderen Sterns im Hintergrund. Der Mikrolinseneffekt zeichnet sich dabei dadurch aus, dass das Licht zwei oder mehrerer Bilder des Hintergrundobjekts heller erscheint als ohne Linse. Der Effekt lässt sich zudem auf die Wirkung der Gravitationslinse zurückführen.