Der April hat für uns noch so einiges zu bieten. Denn in den nächsten Wochen ist laut Experten mit einem Sternschnuppen-Schauer zu rechnen.

Durch das schwache Mondlicht ist es uns dabei möglich, jede Menge Lyriden zu sehen, die am Himmel verglühen.

Mitte April erwartet uns ein Sternschnuppen-Regen

Wie die Vereinigung der Sternfreunde nun mitteilt, soll es Mitte April zu einem großen Sternschnuppen-Regen kommen. Laut den Berichten erreichen die Lyriden mit rund 80.000 km/h die Erdoberfläche und verglühen schließlich am Himmel. Los geht es bereits ab dem 16. April. In den folgenden neun Nächten kann man bis 25. April somit zahlreiche Sternschnuppen am Himmel sehen. Die meisten davon sollen allerdings in der Nacht vom 21. auf den 22. April am Himmel verglühen. Denn in dieser Nacht haben Sternschnuppen-Fans die Möglichkeit, sich alle drei Minuten etwas zu wünschen.

Neumond sorgt für bessere Sicht

Für eine gute Sicht auf den anstehenden Lyriden-Schauer ist ebenfalls gesorgt. Denn der Neumond, sorgt in den kommenden Nächten für ein schwächeres Licht. Somit lassen sich auch die Leuchtstreifen am Himmel besser erkennen. Hobbyastronomen raten zudem dazu, sich für den Sternschnuppenregen einen dunklen Beobachtungsort zu suchen, der eine Sicht auf den nördlichen Sternenhimmel zulässt.