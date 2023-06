Es ist so weit: GNTM hat eine neue Siegerin! Heidi Klum hat gestern Abend entschieden, dass Vivien das neue „Germany’s Next Topmodel“ ist. Mit ihrem Sieg sorgt die 23-Jährige gleich mal für eine Premiere und macht anderen Mut. Denn sie ist das erste Curvy Model in der Geschichte der Show, das den ersten Platz belegt.

Auch sonst gab das Finale wieder ordentlich Gesprächsstoff her.

GNTM: Vivien ist die Siegerin

Ganze 18 Staffeln hat es gedauert, bis auch mal Model siegt, das keine typischen „90-60-90“-Maße hat, gewinnt. Die 23-jährige Vivien wurde gestern Abend von Heidi Klum zur großen Siegerin gekürt. Doch bis sie sich gegen all ihre Konkurrentinnen durchgesetzt hat, war es ein weiter, harter Weg. Und nein, damit meinen wir nicht die 17 Wochen GNTM-Bootcamp, sondern das Finale an sich.

Eröffnet wurde es diesmal nicht, wie gewohnt, mit einer spektakulären Einlage von GNTM-Chefin Heidi Klum. Sondern von den Kandidatinnen selbst und Heidis Tochter Leni, die an diesem Abend noch den einen oder anderen bemerkenswerten Auftritt hinlegt. Dann meldet sich Heidi plötzlich doch zu Wort, jedoch mit einer ziemlich ungesund klingenden, tiefen Stimme. Sie sei nun ein halbes Jahrhundert alt und müsse deshalb auch ihre Stimme anpassen, erzählt sie. Wir – und wohl so ziemlich jeder andere auch – sind gespannt, wie lange sie das wohl durchhält.

Bin ich alt oder ist der Ton einfach mies? Oder ist es mein Fernseher? #gntm pic.twitter.com/Kw4KEtQNKs — Jassy (@_Jassy_Nicole_) June 15, 2023

Die Antwort: Keine 30 Sekunden. Denn dann kommt auch schon ihr erster Gast auf sie zu: Modedesigner Jean Paul Gaultier. Heidi freut sich, dass der Franzose im Finale mit dabei ist und fragt ihn ganz offen, mit ihrer gewohnt piepsigen Stimme: „Womit habe ich diese Ehre verdient, dass du auf der Couch sitzt?“. Gaultier: „Mir geht’s gut, vielen Dank“. Na gut, das mit dem Übersetzen müssen wir wohl noch üben.

Wie Jean-Paul Gaultier realisiert, dass er jetzt 3 Stunden auf einer Couch sitzen muss, in einer Sendung in der er nichts versteht #GNTM pic.twitter.com/PiUHdNJOIv — Jannis (@JannisNonsense) June 15, 2023

Skurrile Showeinlagen verwirren Zuschauer

Es bleibt aber keine Zeit, um weiter darüber nachzudenken, denn schon beginnt der erste Walk. Und damit auch die erste Challenge des Abends. Und wie könnte es auch anders sein, handelt es sich auch dabei nicht um eine klassische Catwalkshow, denn das wäre im Heidi-Universum einfach viel zu leicht gewesen. Vielmehr müssen die Finalistinnen zeigen, dass sie WIRKLICH laufen können, in dem sie den Walk rückwärts hinlegen. „Reverse Catwalk“ nennt Heidi diese Challenge. Also bewegen sich die verbliebenen Models in schlängelnden Bewegungen nach hinten, während ESC-Siegerin Loreen ihren Song „Tattoo“ performt.

Also ich find Loreen hätte auch rückwärts singen sollen! #gntm — BrutusSchnutus (@BrutusSchnutus) June 15, 2023

Im Nachhinein sieht sich die Jury, bestehend aus Heidi, Jean Paul und Loreen, die Performance der Girls im Vorwärtsgang an. Wer hat es am authentischen hinbekommen? Laut den Twitter-User:innen ganz klar: Nicole! Das Best-Ager-Model sehen die meisten daher mindestens unter den Top 3. Doch wie es scheint, ist Heidi da anderer Meinung und Nicole ist die Erste, die das Finale verlassen muss. Sehr zum Ärger mancher Fans …

Dachte Nicole würde gewinnen 😱 #gntm — Conny (@connychiwa__) June 15, 2023

Heidi sortiert Favoritinnen aus

Es geht Zack auf Zack und schon steht der nächste Walk an. Dafür hat sich Heidi den Grammy-prämierten Choreografen Majnoon ins Boot geholt. Der deutsche Künstler hat bereits mit Größen wie BTS, Beyoncé, Rihanna und Co zusammengearbeitet. Jetzt sollen auch die vier übrigen Finalistinnen mit einer Mega-Performance überzeugen. Tanzend und walkend. Beim Zusehen breitet sich eine Mischung aus Atemnot und Stresspusteln aus – und die Bewunderung über die Ausdauer der Models!

Das ganze Finale wirkt eher wie eine #GNTM Parodie in einem SwitchReloaded / Oliver Kalkofe @twitkalk Crossover. #GNTMfinale — Marco Lins (@marcolinsktn) June 15, 2023

Am Ende dieser Challenge muss wieder ein Model gehen. Heidi macht es kurz und schmerzlos und übergibt den Kandidatinnen einfach riesengroße Tickets, in denen sie selbst enthüllen, welche drei Namen sich darauf verbergen. Und dann der Schock: Selma ist raus. Die 19-Jährige galt als absolute Top-Favoritin, hat während der Staffel nahezu jeden Job ergattert und hatte den Sieg eigentlich so gut wie sicher in der Tasche. Nachvollziehen kann die Entscheidung von Heidi wirklich niemand.

Reverse Rausschmeißing? Die Besten zuerst? #GNTM — Die Toto *mit Abstand die Beste* (@die_Toto) June 15, 2023

Top-20-Walk und eine große Entschuldigung

Man hat das Gefühl, dass man die halbe Sendung verpasst, wenn man nur einmal blinzelt. Denn alles ist minutiös getaktet, es gibt kein Gequatsche und kein unnötiges In-die-Länge-ziehen. Irgendwie gut. Aber irgendwie geht dadurch auch sämtliche Spannung flöten. Es ist wohl das erste Mal, dass wir das sagen, aber: in dem Fall freut man sich schon fast auf die Werbung, um mal kurz durchatmen zu können.

ich will nicht mehr ich kann nicht mehr ich halte das nicht mehr aus #gntm — sophie²⁸ met Joe squared 🍂🦇 (@steddielouis) June 15, 2023

Der nächste Walk ist der traditionelle Top-20-Walk, der unsere Gehirnzellen fördert, da wir versuchen, uns an alle Namen erinnern zu können. Keine Chance, es waren einfach zu viele. Zudem sehen die meisten der Ex-Kandidatinnen mittlerweile vollkommen anders aus. Etwa Elsa. Die einprägsame Österreicherin hat sich von ihren Cherry-Red Haaren verabschiedet – genauso wie von ihrem Beruf Frisörin. Denn wie sie Heidi verrät, ist sie jetzt ein angehender Realitystar und wird künftig in mehreren Formaten zu sehen sein (welche das sind, hat sie für sich behalten). Good for her!

Auch Anya kommt zu Wort und tut das, was sie am besten kann: überzeugt von sich selbst sein. Denn sie stellt klar, dass sie VON ALLEN das schönste Outfit hat. Dann legt sie aber noch eine Entschuldigung für ihr Verhalten während der Sendung nach. Zur Erinnerung: Anya hat immer wieder für Konflikte gesorgt, da sie anderen ihren Erfolg nicht gönnen konnte. Jetzt hat sie aber eingesehen: man muss sich Fehler eingestehen und bereit sein, an sich zu arbeiten.

„Ich liebe Oliven und ich liebe auch dich“

Bevor wir uns erneut von einer Finalistin verabschieden müssen, tritt Kim Petras auf. Wer sie nicht kennt: die gebürtige Deutsche hat gemeinsam mit Sam Smith einen Megahit gelandet („Unholy“) und dafür gleich mal einen Grammy ergattert. Im GNTM-Finale gibt sie jetzt zwei neue Songs zum Besten und unterstützt die Models mit motivierenden Worten. Für eine hat es aber leider nicht gereicht: Olivia. Da helfen auch Heidis letzte Worte nicht mehr: „Ich liebe Oliven und ich liebe auch dich“. Enttäuscht zieht sie von der Bühne und lässt sich von ihren 50 mitgebrachten Freund:innen trösten.

Bevor der große Auftritt von Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ansteht, gibt es noch einen kurzen Schwenk ins Publikum. Wir sehen Tracy, die gleich zu Beginn der Staffel freiwillig ausgestiegen ist, da ihr der TV-Rummel wohl doch etwas zu steil war. Jetzt bereut sie ihre Entscheidung allerdings und fragt Heidi vor versammelter Mannschaft (immerhin sehen Millionen Menschen live dabei zu), ob sie in der nächsten Staffel wieder mit dabei sein darf. Und ähnlich wie bei einem Heiratsantrag (oder gleich einer ganzen Hochzeit, wie beim GNTM-Finale 2019) in der Öffentlichkeit, kann Heidi einfach nicht nein sagen und heißt Tracy schon jetzt in Staffel 19 willkommen.

gntm ist ja jetzt nicht bekannt für gute finalshows, aber die hier unterbietet alles.#gntm — trash tv expertin (@dedicatedtogntm) June 15, 2023

Ein Cringe-Moment jagt den nächsten

Auch wenn das Finale diesmal recht kurz gehalten ist, bedeutet das dennoch nicht, dass es nicht voller Cringe-Momente sein kann. Denn spätestens beim „Auftritt“ von Jennifer Lawrence ist das Maß an Weirdness voll! Denn die Schauspielerin erscheint nicht, wie angekündigt, live und in Person im Finale. Stattdessen wird ein voraufgezeichneter Einspieler abgespult. Darin steht Heidi vor einem Tresen und kündigt die nächste Challenge an.

Plötzlich springt Lawrence hinter der Bar hervor, macht in etwa zehn Sekunden Promo für ihren neuen Film und erklärt den zwei verbliebenen Kandidatinnen ihre nächste Aufgabe. Sie müssen eine Szene aus Jennifers neuem Film nachspielen. Ihr Schauspielpartner ist dabei aber nicht, wie man vielleicht annehmen würde, Jennifer Lawrence, sondern Marcus Schenkenberg. Dann springt auch er hinter dem Tresen hervor und positioniert sich vor der Kamera.

die vorstellung wie jennifer lawrence und der markus da hinter der theke hocken mussten #gntm pic.twitter.com/clU0u5cLH4 — hannah (@loolitshannah) June 15, 2023

Welche Zielgruppe will Heidi erreichen?

Zum Grande Finale kündigt Heidi nochmal internationale Superstars an. Ist es Justin Bieber? Pink? Dua Lipa? Nein. Es sind die Scorpions. Und ganz plötzlich hat man das Gefühl, in einer Crossover-Show mit „Wetten, dass …?“ zu sitzen und rechnet damit, dass auch Thomas Gottschalk noch hinter dem Tresen hervorspringt.

Stattdessen laufen die Models aber zum Scorpions-Hit „Rock You Like a Hurricane“. Zur Info: der Song geht in etwa vier Minuten. Es sind noch zwei Kandidatinnen übrig, was bedeutet, dass Vivien und Somajia ungefähr 20 Mal auf und ab gehen, hin und wieder ihren Kopf nach links und rechts werfen und vollkommen außer Puste sind. Man sieht die Erschöpfung förmlich in ihren Gesichtern.

alle jungen zuschauer die die scorpions nicht kennen #gntm pic.twitter.com/7M1H1crGyb — Hana 🤪 (@HanaHrdlicka) June 15, 2023

Freude und Kritik an Siegerin

Der große Moment ist endlich gekommen: Heidi stellt sich zu ihren letzten beiden Girls auf die Bühne und nimmt sie, wie immer, an den Armen. Sie wiederholt den Satz „Wer wird Germany’s Next Topmodel 2023?“ gefühlt 30 Mal, bis sie endlich Viviens Hand in die Höhe reißt, die es kaum fassen kann. „Mir bleibt die Luft weg“, so die Siegerin. Kein Wunder, nach dieser anstrengenden Show.

Im Netz freut man sich unheimlich darüber, dass mit Vivien erstmals ein Curvy Model siegt. Doch es kommt auch Kritik auf. Denn sie habe während der Show immer wieder Patzer gehabt und sei längst nicht so stark wie ihre Konkurrentinnen gewesen. Am Ende entscheidet aber immer noch Heidi, wer den Titel trägt und so gratulieren wir Vivien herzlich! Bis zum nächsten Jahr dann 😉

Die 18. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.