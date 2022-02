Für die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ übernimmt Heidi Klum heuer nicht nur die Moderation, sondern auch den Titelsong. Dass ihre Stimme nicht bei allen gut ankommt, ist ihr dabei bewusst.

Warum sie trotzdem Musik macht, erzählt sie in einem neuen Podcast.

Heidi Klum: „Die Leute machen sich immer über meine Stimme lustig.“

Am Donnerstag startet die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“. Für die 17. Staffel hat sich das Team rund um Moderatorin Heidi Klum etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn den Titelsong der neuen Staffel singt Heidi diesmal selbst. Für „Chai Tea With Heidi“ hat sie sich prominente Unterstützung geholt – und zwar von keinem geringeren als Snoop Dogg.

Doch während viele den neuen Song feiern und Heidis Mut, Neues auszuprobieren loben, gibt es auch Kritik an ihrer Stimme. Kritik, die Heidi gut nachvollziehen kann, wie sie jetzt in dem Podcast „Nova’s Fitzy & Wippa“ erzählt.

„Die Leute machen sich immer über meine Stimme lustig, weil ich eine sehr hohe, kreischende Stimme habe“, erzählt sie. „Aber ich denke, ich habe eine sehr erkennbare Stimme. In Deutschland habe ich viele Spiele gemacht, bei denen ich anrufen musste, und ich sage nur einen Satz, und die Leute sagen: ‚Oh ja, das ist Heidi.'“

Hohe Stimme als Vorteil bei neuem Song

Diese markante Stimme war zwar der Grund, warum Heidi in der Vergangenheit immer „ein bisschen gehänselt“ wurde, sie half ihr jedoch auch im Laufe der Karriere. Denn wie Heidi selbst betont, ist ihre Stimme unverwechselbar.

Und bei ihrem Ausflug ins Musikgeschäft konnte sie von ihrer Stimme sogar profitieren. „Vielleicht hat es in diesem Fall geholfen, dass ich eine so hohe Stimme habe, denn das war kein Problem für mich. Ich habe kein Problem damit, da oben zu singen“, sagt Heidi und trällert im Podcast den Refrain ihrer Single.

Dass das nicht jedem gefällt, ist ihr aber klar. „Ich weiß nicht, ob es für jeden angenehm ist. Aber das ist meine Komfortzone, wenn ich hier oben singe, was für viele Leute nervig ist.“

Keine Musikkarriere geplant

Zu dem Titelsong kam es übrigens, weil das Produktionsteam hinter „GNTM“ direkt an Heidi herantrat. Der Sender habe sie für die neue Staffel gebeten „etwas Lustiges zu machen“, gesteht sie.

Eine Gelegenheit, die Heidi ausnutzen wollte, um „mit einem ihrer Idole“ zusammenzuarbeiten. Denn Snoop Dogg bewundert sie schon lange. Die beiden kennen sich einige Jahre und Heidi gesteht in dem Podcast, dass sie „immer seine Musik verfolgt und ihn geliebt“ hat.

Dennoch folgt nach dem gemeinsamen Song kein Album mit Snoop – oder als Solo-Künstlerin. „Ich habe nicht die Stimme, um wirklich zu singen“, sagt Heidi. „Ich glaube nicht, dass das mein zukünftiger Weg sein wird, aber es hat eine Menge Spaß gemacht.“