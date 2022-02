Auch an Tag 12 passiert so einiges im Dschungelcamp. Eric versucht seine Prüfungsverweigerung wieder gutzumachen und stellt sich zusammen mit Manuel einer neuen Prüfung. Auch dieses Mal verlässt ein Star das Camp – Dieses Mal musste Linda daran glauben.

Eine große Überraschung war auch dabei. Erstmals übernimmt Dr. Bob die Moderation der Show.

Eric versucht Fehler wieder gutzumachen

Dank Erics Prüfungsverweigerung fließt im Camp immer noch kein Wasser in der Dusche. Als Filip also von oben bis unten voller stinkendem Schleim, Kakerlaken und Co übersät zurückkommt, sieht Eric sich in der Pflicht, ihm zu helfen. Schließlich ist er Schuld an der Misere. Mit einer Essensschüssel, die er mit Wasser anfüllt, kippt er Wasser über den dreckigen Filip. „Ich sah es als meine Pflicht, ihm zu helfen, denn dass es keine Dusche gibt, ist ja meine Schuld“, erklärt Bademeister Eric. Wo er recht hat?!

Doch dabei bleibt es nicht. Mit Manuel zusammen stellt sich der GZSZ-Schauspieler außerdem der nächsten Prüfung. Es ist die gleiche Dschungelprüfung, die Linda und Harald an Tag fünf machen sollten, die aber wegen des zu starken Windes nicht stattfinden konnte.

Dr. Bob übernimmt Moderation von Dschungelprüfung

Eine Premiere! Zum allerersten Mal bekommt Dr. Bob die Chance, die Zuschauer komplett durch die Dschungelprüfung zu führen – aber die ist nichts für schwache Nerven. Auf Manuel und Eric wartet Trampolin-Action vom Feinsten und das vor einer sensationellen Naturkulisse und über dem drittgrößten Canyon der Welt.

Mithilfe eines Trampolins müssen sich die beiden Stars in die Tiefe stürzen und dabei versuchen, in einem freischwebenden Netz über der Schlucht zu landen. Eric beginnt und springt zuerst. Drei Meter vom Trampolin ist das Netz jetzt entfernt. Der Schauspieler schafft es, kann sich mit den Händen am Netz festklammern und hält die fünf Sekunden. „I believe I can fly“, ruft er glücklich.

Bild: RTL / Stefan Menne

Nun ist Manuel an der Reihe, Eric versucht ihm wertvolle Tipps zu geben. „Denk nicht nach! Spring!“ Und dann tut er es! Der „Prince Charming“-Kandidat springt wirklich in das Netz und klammert sich lang genug fest. „Du hast deine Ängste überwunden! Sehr gut gemacht“, lobt Bob. Zwei Sterne, einen pro Sprung, haben sich Eric und Manuel so erkämpft. „Jetzt ist das Netz vier Meter vom Trampolin entfernt“, erklärt Dr. Bob. Beide erreichen das noch weiter entferntere Netz.

Bild: RTL / Stefan Menne

Beim letzten Sprung, den nur ein Star machen kann, geht es um drei Sterne. „Es sind sechs Meter zum Netz“, so Dr. Bob. „Du machst es, das ist deine Prüfung“, bestimmt Eric. „Flieg‘, soweit du kannst. Hol die drei Sterne!“ Und Manuel fliegt, fliegt, fliegt – leider ganz knapp am Netz vorbei. „Mach‘ dir nichts daraus. Du bist abgesprungen! Alles gut! Du hast deine Grenzen überschritten“, lobt Eric.

Zoff zwischen Anouschka und Linda im Dschungelcamp

Dass auf so engem Raum immer wieder die Fetzen fliegen, ist logisch. Wieder kriegen sich Linda und Anouschka in die Haare: Linda, ich will etwas sagen“, so Anouschka angriffslustig.

Doch Linda blockt ab, hält sich genervt und demonstrativ die Ohren zu. „Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen“, was Anouschka gar nicht gefällt. „Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!“

Anouschka gerät immer mehr in Rage. „Keiner sagt Danke! Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?“, fragt sie. Die anderen Stars schauen Anouschka schweigend, teilweise leicht amüsiert zu.

Bild: RTL

Linda muss Dschungelcamp verlassen

Am Ende mussten selbstverständlich wieder zwei Stars um ihren Verbleib im Dschungelcamp zittern. Entscheiden sollte es sich zwischen Linda und Peter. Doch letztendlich muss Linda leider daran glauben und Peter wird verschont.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.