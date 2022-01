Tag fünf im Dschungelcamp: Das Beziehungsdrama zwischen Tara und Filip geht in die nächste Runde. Harald Glööckler zeigt seine spirituelle Seite, denn er liest gerne mal in Palmblättern und hat Kontakt zum Jenseits. Und die Dschungelprüfung musste zum ersten Mal in der Show-Geschichte ausfallen.

Leer gingen die Stars aber trotzdem nicht aus!

Im Dschungel kehrt (vorerst) wieder Ruhe ein

Nach Janinas Rauswurf kehrte in das Camp wieder Harmonie ein. Zumindest, bis der nächste Streit folgte. Und wie wir uns wohl alle denken können, hat es bis dahin nicht lange gedauert. Die Stars sitzen gerade gemütlich rund ums Lagerfeuer, als plötzlich eine Diskussion über Fußball entbrennt. Während Filip Feuer und Flamme für „St. Pauli“ ist, lodert Lindas Leidenschaft für „Eintracht Frankfurt“ (Ok, genug mit den Feuer-Wortspielen). Wie jeder weiß, ist mit Fußball-Fans nicht zu spaßen, daher beginnen die beiden auch eine ziemlich laute Zankerei, durch die sich wiederum andere gestört fühlen.

Anouschka ist (wiedermal) die Erste, die sich zu Wort meldet: „Wir sind hier alle auf engem Raum und das ist für alle kein Pläsier!“ Linda fühlt sich sofort angegriffen und kontert: „Dann passen wir einfach nicht zusammen, Anouschka. Geh‘ mir bitte jetzt nicht auch auf den Sack! Das ist ein Teil von mir. Ich wollte jetzt einfach eine hitzige Diskussion mit ihm über Fußball führen, sonst nichts.“

Wer denkt, das wäre schon alles an Streitereien und Konflikten gewesen, irrt sich natürlich! Denn während der Nachtwache von Jasmin Herren und Anouschka Renzi fliegen weiterhin die Fetzen. Die beiden können einander wohl einfach nicht leiden und werden scheinbar auch nicht müde, das dem jeweils anderen permanent unter die Nase zu reiben. Jasmin hält Anouschka für unselbstständig. Und Anouschka findet, dass Jasmin sich nur für die Kamera aufregt. „Ich hatte so viel Presse im letzten Jahr, ich brauche das nicht“, so Herren.

Werden vermutlich keine Freundinnen mehr: Jasmin und Anouschka. Bild: RTL

Und wenn wir schon beim Thema Streit sind: Auch Tina Ruland hat offenbar ein Problem mit Anouschka. Die beiden diskutieren über ihre Betten hinweg und vermutlich haben wir den Satz: „Das ist despektierlich“ noch nie so oft in unserem Leben gehört, wie aus Tinas Mund. Worüber die beiden eigentlich gestritten haben, weiß keiner so genau. Vermutlich auch die beiden nicht.

Harald Glööcklers Palmen-News

Etwas friedlicher läuft ein Gespräch zwischen Harald Glööckler und Eric Stehfest ab. Die beiden tauschen sich über Spiritualität und Übersinnlichkeit aus. Harald erzählt von seiner Erfahrung mit Palmblättern. Denn zu seinen geheimen Vorlieben gehört es, in Palmblättern nach dem Sinn und der Vorhersehung im Leben zu suchen. Da hat er mit Eric wohl wirklich den besten Ansprechpartner gefunden, immerhin ist sich dieser ja sicher, schon mal im Jahr 1300 gelebt zu haben…

Harald erklärt weise: „Da kannst du in Indien zu einer Bibliothek gehen, dein Palmblatt finden und da stehen dann Dinge über dein Leben drin. Und es ist erstaunlich: In meinem Palmblatt stand ganz vieles drin, was jetzt auch bei mir stattfindet.“ Gut, ein Palmblatt und die Teilnahme am Dschungelcamp, in dem es offensichtlich wirklich SEHR viele Palmen gibt, ist schon mal ein guter Treffer. Aber in Haralds Fall war das große grüne Blatt noch etwas spezifischer. „Dass ich aufs Land gezogen bin, 98 bis 100 Jahre alt werden würde, immer gesund bleibe, mir nie Gedanken um Materielles machen muss.“ Bingo!

Glööckler hat offenbar eine Vorliebe für Spiritualität! Bild: RTL

Durch seine spirituelle Einstellung hat der Designer zudem jahrelang mit seiner toten Mutter im Jenseits kommuniziert. „Dann ist mir lange meine Mutter erschienen. Nachts fielen Dinge im Bad um, die nicht hätten umfallen können. Ich wusste, dass sie da ist.“ Eine Wahrsagerin hat ihm dann vor wenigen Jahren auch mitgeteilt, dass sie ihm eine Botschaft von seiner Mutter überbringen soll: „Was sie mir mitteilen wollte war, dass aufgrund dessen, dass ich die ganze Familiengeschichte verarbeitet habe, sich die Seelen von ihr und meinem Vater bereits wieder versöhnt haben“, so Harald emotional, während Eric wie gebannt an seinen Lippen hängt.

Tara & Filip im Liebes-Chaos

Was wäre das Dschungelcamp ohne eine kurzweilige Romanze zwischen zwei Stars? Hier können wir schonmal aufatmen: Denn auch das Liebes-Wirrwarr zwischen Tara und Filip wurde in Folge fünf nicht ausgelassen. Tara sucht Rat bei Harald, der dann wiederum versucht, Filip zu bekehren. „Mädchen sind komplizierter als Jungs, das wirst du noch feststellen“, beginnt der Designer. Dann motiviert er Filip, nochmal mit Tara zu sprechen, die – mal wieder – weint. Endlich spricht sie offen an, was sie so stört: „Mich triggert das, wenn mich ein Mann, den ich mag, zurückweist“, so Tara noch trauriger.

Achtung, jetzt wird’s ein kleines bisschen romantisch: Zärtlich streicht Filip eine Träne aus Taras Gesicht: „Wein nicht. Ich bin aber ein Mensch, der auch ein bisschen Zeit für sich braucht. Das war nicht böse gemeint. Dieser ganze Zoff, das war so unnötig. Lass uns das vergessen.“ Und mit einem Kuss auf die Stirn wird es besiegelt. Dann wird’s aber sehr schnell wieder unromantisch. Denn Filip beschließt sein Manöver – wie schon so oft – mit der nicht gerade erotischen Bezeichnung „du alte Butterbirne“. Was ist das eigentlich? Und kann man es essen? Vielleicht hat Haralds Palmblatt ja Antworten für uns…

Was kommt nach der Versöhnung? Bild: RTL

Premiere bei der Dschungelprüfung

Zur Dschungelprüfung antreten müssen diesmal Linda und Harald. Die beiden Camper befinden sich auf einem der höchsten Canyons der Welt, wie Moderatorin Sonja Zietlow erklärt. Dabei werden sie beinahe vom Winde verweht, der zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr stark war. Am Ende leider so stark, dass die Dschungelprüfung aus Sicherheitsgründen zum allerersten Mal in der Geschichte von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ nicht stattfinden durfte. Zur großen Überraschung aller, gab es aber dennoch Sterne für das Team – und zwar ganze zehn Stück!

In der heutigen Challenge haben die Stars hoffentlich mehr Glück. Wie Sonja Zietlow und Daniel Hartwich von ihrem Palmblatt gelesen haben, müssen Tara und Linda ran! Oh, und vielleicht erfahren wir dann heute auch, wieso Tara ein Zahn fehlt…

Fällt heute der erste Kuss zwischen Tara und Filip? Ohja, hoffentlich! Unwahrscheinlich…

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.