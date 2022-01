Parcours in Paris! Für die Eröffnung der Haute-Couture-Show bei der Fashion Week in Paris hat sich Chanel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Charlotte Casiraghi ritt mit einem Pferd über den Laufsteg!

…und das Publikum war sichtlich überrascht.

Chanel eröffnet Haute-Couture-Show mit Pferd

Mit einer ganz speziellen Eröffnung der Haute-Couture-Show bei der Pariser Fashion Week sorgte das Luxus-Label Chanel am Dienstag für Schlagzeilen. Denn dort wurde der Laufsteg kurzerhand zum Reitparcours umfunktioniert und statt eines Models eröffnete ein Pferd die Show. Hoch zu Ross: Charlotte Casiraghi, die Tochter von Caroline von Hannover und ehemalige Muse von Karl Lagerfeld höchstpersönlich. Die 35-Jährige ist selbst begeisterte Reiterin und verbindet eine lange Beziehung mit dem Modehaus. Seit etwa einem Jahr ist sie außerdem Markenbotschafter des Modelabels. Und nun hatte sie auch noch die Ehre, die aktuelle Frühjahrs/Sommer-Show in Paris zu eröffnen – natürlich ganz in Chanel gekleidet.

Laufsteg wird zum Reitparcours

Bereits im Vorfeld der Haute-Couture-Show in Paris war klar, dass sich die neue Kollektion um Reitsport dreht. Für die Show selbst wurde die gesamte Kulisse; das Grand Palais Ephémère; in eine Art Reitparcours verwandelt und mit Installationen und Skulpturen von Künstler Xavier Veilhan ausgestattet.

Dass Pferde in der aktuellen Kampagne von Chanel eine Rolle spielen, war bereits im Vorfeld klar. Denn erst vor wenigen Tagen gab die Luxus-Marke auf ihrem Instagram-Account einen kleinen Vorgeschmack auf die Show am Dienstag. Doch, dass die dann ausgerechnet mit Charlotte Casiraghi auf einem Pferd eröffnet wird, damit hat wohl niemand gerechnet. Und auch das Publikum selbst war sichtlich überrascht.

Übrigens: Nicht nur Charlottes Auftritt, sondern auch der Rest der Show war ein echter Hingucker. Die aktuelle Haute-Couture-Kollektion glänzt mit eleganten Hosenanzügen und klassischen Chanel-Tweedkleidern, aber auch einigen absoluten Hinguckern und verspielten Details, wie etwa Feder-Ärmel, wallende Tüllröcke oder Pailletten-Applikationen.