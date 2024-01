Erst kürzlich wurde bekannt, dass Daniel Radcliffe zum ersten Mal Vater geworden ist. Nach seinem Auftritt bei den Emmys werden jetzt neue Gerüchte laut: Hat der „Harry Potter“-Star etwa heimlich geheiratet.

In einem Interview am Red Carpet hat er sich angeblich ein bisschen verplappert.

Sind Daniel Radcliffe und Erin Darke verheiratet?

Eigentlich war Daniel Radcliffe als Nominierter bei den diesjährigen Emmys anwesend. Denn für seine Rolle in „Weird: The Al Yankovic Story“ stand er auf der Liste der Besten Darsteller in einer Serie oder einem Fernsehfilm. Bei einem Interview am Roten Teppich mit Laverne Cox wurde es dann aber ganz unfreiwillig auch ein bisschen privat.

Denn als es in dem Gespräch darum geht, welche Meinungen dem Schauspieler denn am wichtigsten sind, wenn es um sein neues Projekt geht, erklärt er: „Ehrlich gesagt waren die Leute, deren Meinung mich am meisten interessiert hat, meine Schwiegereltern.“ Die beiden seien große Fans von Weird Al und hätten ihn „dazu gebracht, den Film zu machen. Aber sie waren sehr glücklich, Gott sei Dank“, betont der Schauspieler.

Für seine Fans sorgt ein Aspekt dieses Satzes für Aufsehen. Und zwar das Wort „Schwiegereltern“. Hat Daniel Radcliffe etwa geheiratet? Warum sonst sollte er die beiden denn seine Schwiegereltern nennen? Oder sind er und seine Lebensgefährtin Erin Darke einfach schon so lange zusammen, dass ihre Eltern für den Schauspieler wie Schwiegereltern sind?

Daniel Radcliffe is married???? — kookiem305 (@kookiem305) January 16, 2024

Seit 10 Jahren ein Paar

Im Laufe des Gesprächs nennt Laverne Cox Erin Darke schließlich sogar Daniels Ehefrau – und der 34-Jährige bessert sie nicht aus. Das würde ja schon für eine brodelnde Gerüchteküche reichen – aber dazu kommt noch, dass Daniel die Eltern von Erin Darke bereits im Dezember 2023 im Gespräch mit „Entertainment Weekly“ als seine Schwiegereltern bezeichnete. Haben sich die beiden also tatsächlich ganz heimlich das Ja-Wort gegeben?

Überraschend wäre das ja nicht, schließlich sind Erin und Daniel bereits seit mehr als zehn Jahren ein Paar. 2023 wurden die beiden dann zum ersten Mal Eltern und bekamen einen Sohn. Viele Details über seine Beziehung verrät Daniel Radcliffe aber nie. Die beiden halten ihr Privatleben größtenteils privat. Also wäre auch eine geheime Hochzeit nicht gerade ungewöhnlich für die beiden.

Doch dieses Mal scheint an den Gerüchten nichts dran zu sein. In einem Statement gegenüber „The Independent“ versicherte ein Sprecher des Schauspielers nämlich, dass die Gerüchte „nicht wahr“ seien und erklärt: „Sie sind seit 10 Jahren zusammen, daher die Anspielung“. Sieht also so aus, als hätten die Hochzeitsglocken noch nicht geläutet!