Süße Nachrichten aus der Welt der Stars! Daniel Radcliffe und seine Freundin Erin Darke sind zum ersten Mal Eltern geworden. Sie wurden laut Daily Mail in New York mit einem Kinderwagen gesichtet.

Die beiden sind seit 2013 ein Paar.

Daniel Radcliffe wird zum ersten Mal Vater

Erst Ende März hatte ein Sprecher des Schauspielers gegenüber Mirror bekannt gegeben, dass der „Harry Potter“-Darsteller und seine Partnerin ein Kind erwarten. Und jetzt soll das Kind da sein, wie das britische Nachrichtenmedium Daily Mail am Dienstagabend berichtete. Dem Medium liegen nämlich Fotos vor, die den Schauspieler mit einem Kinderwagen in New York zeigen.

Inzwischen hat auch ein Sprecher des „Harry Potter“-Stars gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA bestätigt, dass das gemeinsame Kind des 33-Jährigen und seiner langjährigen Partnerin auf die Welt gekommen ist. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ist nicht bekannt. Auch den Namen des Kindes verriet der Sprecher nicht.

Lernten sich am Set kennen

Erin ist ebenfalls Schauspielerin. Daniel und sie hatten sich Berichten zufolge im Jahr 2012 am Set zum Film „Kill Your Darlings – Junge Wilde“ kennengelernt. Darin ist Daniel als der amerikanische Dichter Allen Ginsberg zu sehen, der sich in Gwendolyn verliebt, die von Erin gespielt wird. Die US-Amerikanerin war außerdem in Serien wie „Good Girl Revolt“ und „The Marvelous Mrs Maisel zu sehen.