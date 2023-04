Von wegen Frühlingsgefühle – mit diesen Sternzeichen meint es der Mai 2023 wirklich nicht gut. Denn sie haben jetzt ganz schön zu kämpfen. Es scheint einfach nichts zu klappen und irgendwie geht alles schief, was schiefgehen kann. Deshalb haben sie im kommenden Monat ein großes Tief.

Diese Tierkreiszeichen kämpfen im Mai mit großer Überforderung.

Steinbock

Für den Steinbock lief im April eigentlich alles ziemlich gut – Privat und beruflich. Doch das Sternzeichen erwartet demnächst eine Pechsträhne, die gefühlt kein Ende nehmen will. Nichts funktioniert. Die Sterne meinen es momentan nicht gut mit dem Erdzeichen. Es wird sehr stressig und unübersichtlich. Das führt zu großer Verunsicherung und Überforderung beim Steinbock, weshalb er sich im Mai Me-Time gönnen sollte, um seine Batterien wieder aufzuladen.

Fische

Das Sternzeichen Fische ist wahnsinnig sensibel. Der Winter hat ihnen nämlich besonders zu schaffen gemacht und die Nachwirkungen spürt das Sternzeichen immer noch. Im Mai erwartet das Wasserzeichen zudem neue Herausforderungen, für die es noch nicht bereit ist. Fische können mit der Überforderung überhaupt nicht umgehen und fallen in ein Gefühlsloch. Deshalb sollten sie sich jetzt ein bisschen Zeit für sich nehmen, um sich wieder aufzurappeln und lange Spaziergänge an der Sonne machen.

Waage

Die Waage nimmt viel um sich herum wahr. Bemerkt sie ein Ungleichgewicht, dann muss das Luftzeichen direkt einschreiten. Das passiert im Mai 2023 sehr häufig in ihrem Privatleben durch Konflikte sowie im Beruf bei Meinungsverschiedenheiten. Das laugt das Sternzeichen sehr aus und schlägt sich in einer schlechten Stimmung nieder. Aus diesem Grund zieht sie sich in ihre Komfortzone zurück. Keine Sorge, das vergeht. Die Waage sollte sich selbst jetzt viel Gutes tun.