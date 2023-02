Auf der Suche nach der großen Liebe läuft man immer wieder Menschen über den Weg, bei denen es einfach überhaupt nicht passt. Das könnte durchaus auch am Sternzeichen liegen. Welche Paarungen sich am besten erst gar nicht daten sollten, erfahrt ihr hier.

Damit bewahrt ihr euch vor einer ärgerlichen Zeitverschwendung.

Stier und Widder

Gleich und gleicht gesellt sich gern? Nicht bei dieser Sternzeichenpaarung! Denn dafür sind die beiden Tierkreiszeichen einfach zu stur. Ein kleiner Konflikt artet schnell zu einer Krise aus und beide wollen um jeden Preis ihren Kopf durchsetzen. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, sieht man auf den ersten Blick. Um sich also viel Kummer und Nerven zu ersparen, sollten sich Stier und Widder besser nicht daten. Vielleicht probiert ihr es erstmal mit einer Freundschaft …

Löwe und Jungfrau

Der eine handelt immer impulsiv und denkt nicht sonderlich über Konsequenzen nach, die andere wägt jede noch so kleine Entscheidung ab, bevor etwas finalisiert wird. Eine Kombination, die nur so nach Unverständnis und Frust schreit. Während der Löwe schnell mal ungeduldig wird und alles am liebsten sofort erledigt haben möchte, dauert es bei der Jungfrau eben seine Zeit. Zeit, die der Löwe definitiv nicht hat und es daher vorkommen kann, dass er sich anderweitig umschaut. Oh no!

Skorpion und Steinbock

Zugegeben: Beide Sternzeichen sind unheimlich leidenschaftlich, bodenständig und wissen, was sie wollen. An sich sehr gute Voraussetzungen, um eine glückliche Beziehung zu führen. Wäre da nicht diese eine Sache, über die weder der Skorpion, noch der Steinbock hinwegsehen kann: Beide sind unheimlich nachtragend. Beim Daten kann es schon mal vorkommen, dass man in eine Auseinandersetzung gerät, bzw. Dinge passieren, die einen vielleicht stören oder verletzen. Da allerdings keiner den ersten Schritt macht und beide bis in alle Ewigkeiten beleidigt sind, hat die Liebe zwischen den Sternzeichen einfach keine Zukunft. Sorry.