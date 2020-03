Seit Dienstag, 3. März, läuft auf RTL wieder eine neue Staffel Temptation Island. Dabei stellen vier Paare ihre Beziehung und Treue zwei Wochen lang auf die Probe.

Jeweils 12 Single-Männer und Frauen wollen versuchen, die Vergebenen zu verführen. Und das dürfte vor allem den Single-Ladys schon in der ersten Nacht geglückt sein. Denn der vergebene Till soll sogar schon mit einer der Frauen im Bett gelandet sein…

Heiße erste Nacht auf Temptation Island

Auf Temptation Island werden die Paare voneinander getrennt und ziehen jeweils in unterschiedliche Villen. Während es in der Frauenvilla mit den Single-Männern eher ruhige zuging, hatten die vergebenen Männer in ihrem Haus offenbar mehr als nur Spaß. Schon in der ersten Nacht ging es mit den Single-Frauen nämlich ziemlich heiß her. Denn die vergebenen Männer feierten ausgelassen im Whirlpool, tranken Champagner und waren offen für ziemlich heiße Spielchen im Pool.

Fummeleien im Whirlpool

Allen voran Kandidat Till ging schon in der ersten Nacht ordentlich auf Tuchfühlung. Eigentlich versicherte der 30-Jährige seiner 21-jährigen Freundin Hanna zuvor noch, treu zu bleiben. Denn schon einmal hatte der Bademeister seine Beziehung wegen Fremdgehen aufs Spiel gesetzt.

Doch der Anblick der Single-Frauen dürfte ihn sein Treueversprechen wohl vergessen lassen. Denn vor allem mit der 22-jährigen Kim vergnügte sich Till im Whirlpool ordentlich. “Ich fühle mich zu Till hingezogen”, stellte danach auch Kim klar und schlich später sogar nur in Unterwäsche zu ihm ins Bett. Was in der Nacht dann genau passierte, ist unklar. Doch die Kameraaufnahmen zeigen ziemlich eindeutige Bewegungen unter der Decke. Und auch die anderen sind sich sicher: Kim und Till hatten Sex!

Wie reagiert Hanna?

Wie seine Freundin Hanna auf die heiklen Szenen reagieren wird, sehen wir in der nächsten Folge. Dann wird den Freundinnen der Männer nämlich gezeigt, was in der ersten Nacht in der Männervilla so alles passiert ist.

Das sind die Temptation Island 2020 Paare

Insgesamt vier Paare wollen auf Temptation Island wieder ihre Beziehung auf die Probe stellen. Dabei ziehen die vergebenen Männer und Frauen in getrennte Villen. Zwei Wochen lang müssen sie dann gegen die Versuchung ankämpfen. Denn mit ihnen im Haus sind jeweils 12 Single-Männer und Single-Frauen.

Michelle und Mateo

Hanna und Till

Pia und Calvin

Siria und Davide

Temptation Island könnt ihr auf TVNOW streamen.