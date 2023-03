Am 20. März findet nicht nur der astrologische Frühlingsbeginn statt, das Jahr steht ab sofort auch im Zeichen der Widder-Saison. Besonders auf drei Tierkreiszeichen hat diese Veränderung eine große Auswirkung.

Denn schon bald könnte nichts mehr sein, wie es war.

Widder

Für Widder-Geborene ist es jetzt time to shine! Das Sternzeichen fühlt sich so energiegeladen und motiviert, wie schon lange nicht mehr. Das könnte daran liegen, dass jetzt ganz offiziell die Zeit der Widder beginnt. Oder aber der Frühlingsbeginn sorgt für einen Schub an Kraft und Freude. Wie dem auch sei, das Sternzeichen ist in Höchstform und fühlt sich dazu in der Lage, einfach ALLES zu schaffen. Dieses Gefühl sollte der Widder so lange wie möglich konservieren, denn er könnte schon sehr bald darauf angewiesen sein …

Stier

Durch die Kraft der Widder-Saison fühlt sich auch der Stier einfach unsterblich. Er weiß genau: Wenn nicht jetzt, wann dann? Also nimmt er all seinen Mut zusammen und wagt einen großen Schritt in seinem Leben. Sein sicheres und selbstbewusstes Auftreten verschaffen dem Sternzeichen hier jede Menge Vorteile und fast mühelos gelingt ihm das, wovon er die letzten Jahre nur geträumt hat – wenn es doch nur immer so einfach wäre. Diese neugewonnene Energie sollte der Stier auch wirklich nutzen, denn das wird ihn noch viel weiter bringen, als er gedacht hat.

Steinbock

Der Steinbock spürt, dass eine große Veränderung auf ihn zukommt. Um diese auch voll und ganz auskosten zu können, sollte er aber seinem Herzen folgen und seinen Kopf einen Moment lang abschalten. Denn jetzt ist seine impulsive Seite gefragt. Tief in seinem Inneren weiß das Sternzeichen schon lange, was es möchte. Doch die Widder-Saison und der Frühlingsbeginn, den der Steinbock auch gleich als Neuanfang nimmt, bringen ihn dazu, eine Entscheidung zu treffen, mit der er von nun an eine lange Zeit leben wird.