Das Staffelfinale von „The Last Of Us“ ist gelaufen! Natürlich fragen sich viele Fans nun, wann das postapokalyptische Abenteuer rund um den gruseligen Pilz „Ophiocordyceps unilateralis“ weitergehen wird. Serien-Star Bella Ramsey hat da jetzt ernüchternden Nachrichten!

Denn, was Staffel zwei betrifft, müssen sich Serien-Addicts wohl noch ordentlich gedulden.

„The Last of Us“: Wann können Fans mit Staffel 2 rechnen?

Die postapokalyptische Serie „The Last of Us“ ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das Drama, das hierzulande auf Sky zu sehen ist, basiert auf dem gleichnamigen Videospiel, das sich bereits seit 2013 großer Beliebtheit erfreut. Angesichts der Popularität der Videospielreihe, ist der Erfolg der Serie zwar nicht wirklich überraschend, aber durchaus bemerkenswert. Sie ist inzwischen sogar die meist geschaute Serie von HBO: Denn mit dem Finale überholte sie offiziell das „Game of Thrones“-Spin-off „House of the Dragon“.

Und das Finale konnte sich durchaus sehen lassen. Ohne große Spoiler zu verraten: Es gab Action, Gewalt, Emotionen und jede Menge Spannung. Die Vorfreude auf die zweite Season ist nun natürlich riesig! Doch wann dürfen Fans sich auf Nachschub freuen? „The Last of Us“-Star Bella Ramsey hat da jetzt nicht ganz so gute Neuigkeiten.

Serienstart: Bella Ramsay rechnet mit Anfang 2025

Bei dem Erfolg der Serie wurde schon früh vermutet, dass HBO eine Fortsetzung plant. Zumal die Videospiel-Vorlage durchaus noch mehr Stoff hergeben würde. Zur Freude aller Fans wurde eine zweite Staffel dann tatsächlich auch vor einigen Wochen bestätigt. Doch was die Ausstrahlung der neuen Episoden betrifft, müssen Serienjunkies besonders geduldig sein. Zwar steht noch nichts offiziell fest, doch Serienliebling Bella Ramsey liefert jetzt eine erste, ernüchternde Prognose, wann die neuen Folgen erscheinen werden.

„Es wird eine Weile dauern“, erklärte Ramsey in der britischen „Jonathan Ross Show“. „Ich denke, wir werden wahrscheinlich Ende dieses, Anfang nächsten Jahres drehen. Daher wird es wohl Ende 2024, Anfang 2025 so weit sein.“ Klar, es handelt sich dabei um eine Vermutung. Doch wenn die Dreharbeiten tatsächlich erst Ende des Jahres starten, dürfte ihre Prognose durchaus realistisch sein. Zum Leid der Fans. Denn damit würde die nächste Staffel tatsächlich erst zwei Jahre nach dem Start der ersten Staffel auf Sendung gehen. Ziemlich bitter. Ein Highlight zu der beliebten Serie gibt es aber noch …

Making-of auf Youtube

Auf ungeduldige „The Last of Us“-Fans wartet noch ein kleines Serien-Schmankerl. Der Streamingdienst hat jetzt nämlich ein Making-of zu der Pilz-Apokalypse veröffentlicht. Zu den Darstellern und dem Team, die in der „Behind the Scenes“-Episode zu sehen sind, gehören unter anderem die Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey, aber auch die Serienschöpfer und ausführenden Produzenten Craig Mazin und Neil Druckmann kommen zu Wort. Fans erhalten damit einen spannenden Einblick hinter die Kulissen des Serienhits und erfahren zum Beispiel auch, wie die Künstler die Infizierten zum Leben erweckt haben.

Und Good News für all diejenigen, die kein Sky-Abo besitzen. Die dreißigminütige Doku ist kostenlos und mit deutschen Untertiteln bis 31. März auf Youtube zu finden.