Einen Monat nach seiner Demenz-Diagnose feiert Bruce Willis gemeinsam mit seiner Familie seinen 68. Geburtstag. Ein emotionaler Moment, wie seine Ehefrau Emma Heming Willlis sowie Ex-Frau Demi Moore auf Social Media teilen.

„Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen“, erzählt Emma auf Instagram.

Bruce Willis wird 68: Familie feiert und trauert

Vor gerade mal einem Monat hat eine Nachricht die gesamte Schauspielwelt erschüttert: Bruce Willis, der große Action-Held, ist schwer erkrankt. Der Schauspieler leidet an einer seltenen, besonders aggressiven Form von Demenz. Diese Diagnose folgt auf eine weitere Erkrankung, die Willis 2022 öffentlich gemacht hat: Aphasie. Dadurch entstehen große Schwierigkeiten beim Sprechen, Verstehen und Schreiben. Die Folge: Das Karriere-Aus für den „Stirb Langsam“-Star. Mittlerweile hat sich die Erkrankung zu einer sogenannten frontotemporalen Demenz entwickelt.

Umso wertvoller, aber gleichzeitig auch trauriger, ist es für die Familie des Hollywoodstars jetzt, seinen Geburtstag zu feiern. Ehefrau Emma Heming-Willis teilte auf Instagram ein emotionales Video, in dem sie über die aktuelle Situation spricht. „Heute ist also der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen und meiner rotzigen Nase sehen können“, so das Model. Mit dem Video wolle sie vor allem eines zeigen: Dieser Tag ist zwar mit Freude verbunden, jedoch auch mit großer Trauer.

„Ich denke, es ist wichtig, dass ihr alle Seiten davon seht. Ich bekomme immer diese Nachricht oder die Leute sagen mir immer: ‚Oh, du bist so stark, ich weiß nicht, wie du das machst.‘ Doch ich habe keine Wahl – ich wünschte, ich hätte eine. Aber ich ziehe hier auch noch zwei Kinder groß“, schildert die 44-Jährige. „Ich habe jeden Tag Zeiten der Traurigkeit. Jeden Tag Kummer. Und heute, an seinem Geburtstag, fühle ich sie wirklich“.

„Wie ein Messer in meinem Herzen“

Dennoch hat Emma an einer besonders schönen Geburtstagsüberraschung für ihren Ehemann und seine Fans gebastelt. „Ich weiß nicht, warum ich das tue, denn die Videos sind wie ein Messer in meinem Herzen“, so Emma unter Tränen. In einem weiteren Posting teilt die 44-Jährige dann den Clip, in dem sie unzählige emotionale Erinnerungen gesammelt hat. „Er ist pure Liebe. Er wird so geliebt. Und ich werde ihn immer lieben. Happy Birthday mein Schatz“, so Emma.

Dann fährt sie fort: „Mein Geburtstagswunsch für Bruce ist, dass ihr ihn weiterhin in euren Gebeten und Schwingungen haltet, denn seine sensible Fische-Seele wird es spüren“. In dem Clip sieht man einen überglücklichen Bruce, der gemeinsam mit seiner Familie schöne Momente im Urlaub erlebt, Zeit mit seinen Kindern verbringt und beim Feiern.

Auch Demi Moore feiert mit

Auch Bruce Ex-Frau Demi Moore war Teil der intimen Geburtstagsfeier. Auf Instagram teilt die 60-Jährige ebenfalls ein Video, dass den einstigen Action-Helden hochleben lässt. Darin zu sehen: Seine gesamte Familie, die ihm ein Geburtstagsständchen singt. Dann präsentieren seine Töchter, seine Frau sowie Demi dem 68-Jährigen eine Torte mit zwei Kerzen, die er in einem Zug ausbläst. „Happy Birthday, BW! Ich bin so froh, dass wir heute mit dir feiern können. Ich liebe dich und unsere Familie. Vielen Dank an alle für die Liebe und die herzerwärmenden Wünsche – wir alle spüren sie“, schreibt Demi in der Caption.