Große Schocknachricht aus Hollywood: Der US-Schauspieler Bruce Willis ist an Demenz erkrankt. Das verkündete seine Familie jetzt, ein Jahr nach seiner Aphasie-Diagnose. Der 67-Jährige habe bereits Schwierigkeiten, zu kommunizieren, heißt es.

Seine Angehörigen wollen nun auf die schwere Krankheit aufmerksam machen.

Bruce Willis hat Demenz

Anfang 2022 schockierte Bruce Willis mit der Verkündung, er sei an Aphasie erkrankt. Darunter versteht man große Schwierigkeiten beim Sprechen, Verstehen und Schreiben. Die Folge: Das Karriere-Aus für den „Stirb Langsam“-Star. Mittlerweile hat sich die Erkrankung zu einer Frontotemporaler Demenz entwickelt. Das berichtet Willis Familie jetzt gegenüber der Association for Frontotemporal Degenartion, einer Stiftung, die sich mit dieser Diagnose beschäftigt.

Diese seltene Form von Demenz soll laut Medizinern besonders schnell fortschreiten. Hierbei sterben Nervenzellen im Stirnhirn und im Schläfenlappen des Gehirns ab. Heilbar ist diese schwere Krankheit leider nicht. „Leider sind Kommunikationsschwierigkeiten nur ein Symptom der Krankheit, mit der Bruce konfrontiert ist. Das ist zwar schmerzhaft, aber es ist eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben“, schreibt Bruce Ehefrau Emma Heming Willis auf Instagram.

Dann bedankt sich die 44-Jährige noch bei der weltweiten Anteilnahme für den ikonischen Actionstar. „Unsere Familie wollte damit beginnen, unsere tiefste Dankbarkeit für die unglaubliche Menge an Liebe, Unterstützung und wundervollen Geschichten auszudrücken, die wir alle erhalten haben, seit wir Bruces ursprüngliche Diagnose mitgeteilt haben“.

„Wenn er könnte, würde er handeln“

Dass die Familie von Bruce Willis seine tragische Diagnose mit der Öffentlichkeit teilt, hat einen speziellen Grund. Denn die Angehörigen wollen auf die Krankheit aufmerksam machen. „Bis heute gibt es keine Behandlungsmöglichkeiten für FTD“, wie die Krankheit heißt. „Was sich hoffentlich in den kommenden Jahren ändern wird“, schreibt die Familie. „Da Bruce‘ Zustand immer weiter fortschreitet, hoffen wir, dass sich die Aufmerksamkeit der Medien darauf konzentrieren kann, ein Licht auf diese Krankheit zu werfen, die viel mehr Aufmerksamkeit und Forschung benötigt“.

Das wäre auch im Sinne des Schauspielstars, so seine Töchter Rumer, Scout, Tallulah, Mabel und Evelyn sowie Ehefrau Emma und Ex-Frau Demi Moore im gemeinsamen Statement. „Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu nutzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten“, so die Familie. „Wir wissen aus tiefstem Herzen, dass er – wenn er es heute noch könnte – handeln würde, indem er weltweit Aufmerksamkeit erregt und sich mit denjenigen verbindet, die ebenfalls mit dieser schwächenden Krankheit zu kämpfen haben, und mit den Auswirkungen, die sie auf so viele Menschen und ihre Familien hat.“