Heute hat ganz offiziell ein neuer Mondzyklus begonnen. Der Neumond begleitet uns in einer besonders powervollen Phase – nämlich im Zeichen der kommunikativen Jungfrau.

Welche Auswirkungen der Neumond auf einige Sternzeichen hat, verraten wir euch hier.

Wassermann

Für den Wassermann ist der Neumond im September eine Zeit, in der er sich auf sich selbst und seine Bedürfnisse konzentrieren kann. Denn er findet endlich die Stärke, um seine innere Heilung zu aktivieren. Selbst, wenn das nur bedeutet, sich den einen oder anderen Abend nur für sich selbst zu nehmen. Langfristig sollte das Sternzeichen aber vielleicht daran denken, all die Dinge, die ihn belasten, klar und deutlich zu benennen und in einem weiteren Schritt darüber nachzudenken, diese aus seinem Leben zu entfernen. Die Energie des Vollmondes unterstützt das Sternzeichen dabei.

Stier

Die aktuelle Neumond-Phase bewegt den Stier dazu, richtig aus sich herauszugehen. Deshalb macht er jetzt auch Dinge, die er normalerweise nicht tun würde. Nur ein kleines Beispiel: das Sternzeichen scheint eine Welle der Kommunikation hinter sich zu haben. Denn plötzlich fällt es dem Stier viel leichter als sonst, mit anderen Personen ein Gespräch zu beginnen und dabei sogar über den alltäglichen Smalltalk hinauszukommen. Das bringt dem Tierkreiszeichen viele Vorteile! Denn aus dem Nichts können sich hier gute Möglichkeiten auftun, die berufliche Türen öffnen.

Jungfrau

Die Jungfrau befindet sich gerade in ihrer Saison. Kein Wunder also, dass sie sich stärker und motivierter fühlt, als je zuvor. Sie schafft es endlich, neue Routinen zu entwickeln, die sie viel näher an ihre Ziele heranbringen. Das meiste gelingt hier sogar fast von alleine. Denn hat das Sternzeichen erstmal sämtliche Zweifel beseitigt, ist es unaufhaltbar. Durch den Neumond wird der Jungfrau zudem klar, dass es höchste Zeit ist, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und man hin und wieder sogar ein klein wenig egoistisch sein darf. Auch wenn es dem fleißigen Sternzeichen nicht gerade leicht fällt, aber ein klares „Nein“ kann niemals schaden.