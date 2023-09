New Season, new me? Zumindest können wir unser Make-up an die düstere Stimmung des Herbstes anpassen, oder? Und da kommt uns der neueste Beautytrend gerade recht. Mit dem sogenannten „Villain Make-up“ channeln wir jetzt unsere böse Seite.

Wie sexy der Bösewicht-Style aussehen kann, erfahrt ihr hier.

„Villain Make-up“ trendet auf Social Media

Nach sommerlichen Beautytrends wie „Strawberry Girl Make-up“ und „Barbie Glow Blush“ erwartet uns im Herbst nun ein ganz anderer Vibe. Denn das sogenannte „Villain Make-up“ flutet jetzt förmlich unsere Tiktok-For-You-Pages und Instagram-Feeds. Der Look soll vor allem eines: evil! Und mal ehrlich, haben uns die Antagonist:innen in unseren Lieblingsgeschichten nicht schon immer in den Bann gezogen? Manche von uns würden sogar behaupten, die Bösewichte haben sogar eine viel spannendere Persönlichkeit, als die braven Held:innen. Für all diejenigen kommt der Trend nun also gerade recht.

Von der eiskalten Eisprinzessin, über Maleficent bis hin zu Shego in “Kim Possible” – die Welt der Bösewichte ist ebenso faszinierend wie facettenreich. Und mit dem verführerischen „Villain Make-up“ channeln wir diesen Herbst nun genau diese Energien. Hello Evil-Girl-Era!

Deshalb lieben wir den Look

But don’t worry: Um auszusehen, wie die Antagonistin aus eurem Lieblingsfilm müsst ihr zum Glück nicht wirklich eure ganze Persönlichkeit umkrempeln! Es reicht, wenn ihr eure Beautyroutine etwas anpasst. Von dramatischen Augen-Make-ups mit dunklen Smokey-Eyes und auffälligen Wimpern bis hin zu markanten Lippen in knalligen Farben – alles ist erlaubt und ihr könnt euch beautytechnisch kreativ austoben. Nur der Vibe muss eben stimmen!

Wieso wir den Trend feiern? Das Villain Make-up verleiht einen verruchten und geheimnisvollen Look und wertet direkt jedes Outfit auf. Perfekt, für die nächste Party oder das nächste Date mit dem Crush! Wer also mal eine Pause von dem „Clean Girl Hype“ einlegen möchte und Lust auf einen echten Statement-Look hat, sollte das Villain Make-up unbedingt ausprobieren.

Und so kreiert ihr das Bösewicht-Make-up

Base: Los geht’s mit der Grundierung. Am besten ihr tragt zu Beginn eine Foundation oder eine getönte Sonnencreme (Jaaa, auch im Herbst freut sich eure Haut über SPF) auf. Augenringe oder Pickelmale könnt ihr gegebenenfalls mit einem Concealer abdecken.

Contouring: Markante Gesichtszüge sind hier erwünscht. Das heißt, konturieren, was das Zeug hält. Tragt dazu einen dunklen Farbton auf den Wangenknochen, der seitlichen Stirn sowie der Jawline auf und verblendet die Linien mit einem Pinsel!

Eyes: Für die Evil Eyes tragt ihr zuallerst Lidschatten in Hellgrau auf das bewegliche Lid auf. Anschließend verblendet ihr dunkelrauen Eyeshadow am oberen und unteren Wimpernkranz. Zieht dann den Eyeliner entlang der oberen Wimpernlinie und formt einen dramatischen Flügel. Für mehr Y2K-Vibes wird dann noch Kajal, entlang der Wasserlinie aufgetragen. Übrigens: Für den perfekten Villain-Look sind lange, voluminöse Wimpern ein Muss. Also ordentlich tuschen!

Lips: Ein dunkler Lippenstift ist das Markenzeichen vieler ikonischer Bösewichte. Wählt am besten eine auffällige Lippenfarbe wie Rot, Dunkelrot oder Lila. Aber natürlich sind auch dezentere Lipsticks in Nude oder Altrosa erlaubt. Wer mag, setzt hier noch auf einen markanten Lipliner. Mit etwas Gloss verleiht ihr den Statement-Lips dann noch einen juicy Touch.

Finish: Für den letzten Schliff, setzt Highlights auf den Wangenknochen und in den inneren Augenwinkeln. Dies verleiht eurem Look eine geheimnisvolle Dimension.

Also schnappt euch eure Beauty-Tools und wechselt die Seiten. Viel Spaß beim Nachzaubern!