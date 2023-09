So sehr wir dem Sommer jedes Jahr aufs Neue nachtrauern, freuen wir uns gleichzeitig aber auch auf die Veränderungen, die eine neue Jahreszeit mit sich bringt. Und vor allem in Sachen Beautytrends hat der Herbst bereits jetzt einiges zu bieten. Unsere neueste Obsession: Die sogenannten „Honey Lips“. Was es mit dem schimmernden Lippentrend auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Egal ob im Alltag oder für die nächste Party – Honig-Lippen sehen einfach unwiderstehlich aus!

Honey Lips: So schön schimmern unsere Lippen im Herbst

Wenn die Blätter fallen und die Temperaturen kühler werden, verändern sich auch die Beautytrends. Doch ein Motto bleibt uns diesen Herbst weiterhin erhalten: matte Make-up-Texturen sind out, glossy Looks sind in! Egal ob Nägel, Augenlider, Lippen oder die komplette Gesichtshaut – die Beautytrends der vergangenen Monate beweisen, wie schön das shiny Finish aussieht. Mit den sogenannten „Honey Lips“ bekommt der glänzende Trend nun ein herbstliches Upgrade. Der Name klingt nicht nur zuckersüß (oder besser gesagt honigsüß), sondern sieht auch noch richtig cute und glamourös aus.

Vor allem auf Social Media erobern Honey Lips gerade das Beautyuniversum. Allein auf Tiktok verzeichnet der Hashtag bereits über 3 Mio. Aufrufe. Wieso wir den Look lieben? Honey Lips passen nicht nur perfekt zu den Farben des Herbstes, sondern verleihen den Lippen einen juicy Look, der zudem auch noch richtig elegant aussieht. „Honig-Lippen“ sind deshalb einfach die perfekte Ergänzung zu jedem Fall-Outfit.

Das machen Honey Lips so unwiderstehlich

Ihr fragt euch nun, was genau den Trend so besonders macht? Der Schlüssel zum „Honey Lips“-Look ist der richtige Farbton. Die Lippen sollen in warmen, erdigen Nuancen, an köstlichen Honig erinnern – daher auch der Name. In Sachen Lippenprodukte sind vor allem braune, rostige und goldene Töne die Stars. In Kombi mit Gloss strahlen die Lippen dann förmlich mit einem herbstlichen Sonnenuntergang um die Wette. Und das beste: der unwiderstehliche Look ist mega easy nachzustylen. Lieben wir, vor allem bei einem stressigen Morgen!

So kreiert ihr den honigsüßen Look

Gepflegte Lippen sind die Basis für den Honey-Look. Auch Hautschüppchen haben bei diesem Lippentrend nichts zu suchen. Regelmäßig Peelings und Lipmasks, die eure Lippen mit jeder Menge Feuchtigkeit versorgen, sind also ein Muss! Sind eure Lippen geschmeidig und weich, kann es auch schon losgehen:

Step 1: Zeichnet zuallererst eure Lippen mit einem Konturenstift in Karamell oder Haselnussbraun nach.

Step 2: Was die Lippenfarbe angeht, habt ihr zwei Optionen: Entweder es kommt Lidschatten zum Einsatz. Wählt hierfür am besten einen schimmernden Metallic-Eyeshadow in Gold und verteilt diesen in der Mitte eurer Lippen. Oder aber ihr setzt auf einen Lippenstift in einer goldigen Nuance. Diese Variante sieht etwas dezenter aus, als die Lidschatten-Version und ist daher perfekt für den Alltag.

Step 3: Jetzt geht es an die schimmernde Optik! Tragt zum Schluss noch reichlich shiny Lipgloss auf. Wer mag, kann hier auch auf Lippenbalsam setzen. Und das war’s auch schon. Der Herbst kann kommen!