Von wegen Cuffing Season: für drei Sternzeichen wird der Herbst alles andere als romantisch. Auf sie wartet eine Trennung.

Manche können davon aber sogar profitieren.

Löwe

Die Löwen hatten in den vergangenen Wochen den Sommer ihres Lebens. Doch so sehr sie die warme Jahreszeit auch genossen haben; der Herbst beinhaltet einige emotionale Hürden. Und zwar vor allem für die vergebenen Löwen. Denn nachdem der Sommer auch eine Phase des Egoismus war, fällt es ihnen schwer, wieder zurück in den Beziehungsalltag zu finden. Die Löwen merken: sie brauchen mehr Freiheiten – und müssen sich dafür vielleicht sogar von ihrer Partnerin oder ihrem Partner lösen.

Wassermann

Eigentlich hatten die Wassermänner eine klare Vorstellung, wie der Herbst ablaufen sollte. Sie sehnten sich nach romantischen Dinnern, Spaziergängen durch den Wald und jeder Menge Kuscheleinheiten auf dem Sofa. Die Realität sieht aber für einige Wassermänner ganz anders aus. Denn es kommt vor allem in Langzeitbeziehungen immer wieder zu Streitereien und grundlegenden Differenzen. Die Wassermänner stehen deshalb vor einer schwierigen Entscheidung: lohnt es sich, an den Problemen zu arbeiten oder wird es Zeit, die Reißleine zu ziehen?

Zwillinge

Nach einem aufregenden Sommer wartet auf die Zwillinge ein sehr ruhiger Herbst. Für das extrovertierte und soziale Tierkreiszeichen ist das eine ganz schöne Herausforderung. Denn eigentlich hatten die Zwillinge auf Action gehofft, traute Zweisamkeit am Kaminfeuer gehörte da absolut nicht zum Plan. Den Zwillingen werden dadurch einige grundlegende Unterschiede zwischen ihnen und dem Gegenüber bewusst. Und auch die Partnerin beziehungsweise der Partner merkt: so richtig glücklich ist keiner von euch! Eine Trennung bahnt sich deshalb an.