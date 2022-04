In letzter Zeit sorgt Elon Musk immer wieder für Schlagzeilen. Nach seinem spektakulären Kauf von Twitter scherzt der Tesla-Gründer nun darüber, dass er ein neues Kaufobjekt im Auge hat. In einem aktuellen Tweet verkündet er, dass er sich jetzt Coca-Cola einverleiben möchte.

Sein Posting ist bereits nach einem Tag der zwei meistgelikte Tweet aller Zeiten.

Elon Musk möchte Coca-Cola kaufen

Er ist der reichste Mensch der Welt und wie wir wissen, gibt es nichts, das sich der Tesla-Boss nicht kaufen kann. Mit seiner Twitter-Übernahme sorgt er derzeit nämlich für große Diskussionen. Denn niemand weiß, welche Auswirkungen der Twitter-Kauf auf die Plattform haben wird. Um die Debatte allerdings weiter anzuheizen, deutete der SpaceX-Chef nun an, dass er schon ein ganz neues Ziel im Visier hat. Twitter war gestern – heute will er Coca-Cola. Der Grund: Er will den Getränkehersteller aufkaufen, um eine längst aus der Rezeptur entfernte Zutat wieder einzuführen.

„Als Nächstes kaufe ich Coca-Cola, um das Kokain wieder hinzuzufügen“, scherzt der Milliardär in seinem Tweet. Wann Kokain in der Rezeptur enthalten war? Zu seiner Markteinführung im Jahr 1886 enthielt das Getränk tatsächlich einen geringen Anteil der Droge. Coca-Cola verkaufte das Getränk in dieser Rezeptur bis 1906. Kokain als Zutat in Getränken und rezeptfreien Arzneien wurde erst 1914 verboten, nachdem mehrere Vergiftungsfälle bekannt geworden waren.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Zweitbeliebtester Tweet aller Zeiten

Das Twitter-Posting vom Milliardär löst nun zahlreiche Reaktionen aus. Seine Follower kommentieren und liken, was das Zeug hält. Ein Twitter-User kommentierte Elons Tweet etwa mit einem Bild der Börsenkurse von der Coca-Cola Company und weist ihn darauf hin, dass der Milliardär zu arm sei, um sich hier einzukaufen. Ein anderer User schlägt ihm vor, lieber TikTok aufzukaufen und die Plattform zu löschen. Viele andere haben außerdem bereits neue Logos für das Getränk kreiert.

Die großen Reaktionen auf sein Post katapultiert den Tweet in kürzester Zeit in die Hall of Fame der Tweets. Denn sein Posting landet mit 4,4 Millionen Likes bereits jetzt auf Platz Zwei der meistgelikten Tweets aller Zeiten. Nur der Tweet „Ein Tribut für den König“ von Chadwick Bosemans Twitter-Account erhielt mit 7,6 Millionen mehr „Gefällt mir“-Klicks.