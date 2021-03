Sie sind vielleicht nicht die verlässlichsten, dafür umso liebenswürdiger. Sie vergessen, was man vor zwei Stunden erst ausgemacht hat und finden an öffentlichen Orten nie den Weg aufs Klo. Manche Sternzeichen sind einfach total verpeilt.

Diese Tierkreiszeichen leben in ihrer eigenen Traumwelt:

Widder

Der Widder ist extrem kreativ und hat eine große Fantasie. Das rührt daher, dass er den Großteil des Tages in Gedanken versunken ist und sich die fantastischsten Szenarien ausdenkt. Doch in der realen Welt kann das manchmal ganz schön verpeilt rüberkommen. Orientierungssinn hat das Sternzeichen keinen und auch an für ihn unwichtige Dinge, kann es sich nie erinnern. Manchmal klinkt es sich bei einer Konversation einfach aus und hört nicht mehr zu.

Zwillinge

Die Zwillinge leben in ihrer eigenen Welt. Sie denken viel nach, und manchmal kommen ihre Worte ihren Gedanken gar nicht hinterher. Wenn ein Zwilling versucht etwas zu erklären, kann es oft zu Missverständnissen kommen, weil er mit seiner Erzählung in Gedanken schon viel weiter ist.

Fische

Fische sind total entspannte Wesen und meiden Stress, wo es nur geht. Das bedeutet aber auch, dass sie sich gerne einmal ihre eigene kleine Traumwelt zurückziehen, wenn es ihnen zu ernst wird. Außerdem ist das Sternzeichen extrem vergesslich. Wenn ein Fisch vergessen hat, sich bei dir zu melden, nimm es ihm nicht übel.

Krebs

Der Krebs ist sehr emotional und träumerisch. Er liebt es, seine Geschichten auszuschmücken und vergisst dabei oft die Wahrheit. Mit der Realität hat er manchmal so seine Probleme, ist er doch oft so in Gedanken versunken, dass er die Orientierung verliert oder vergisst, was er gerade machen wollte.