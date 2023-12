Es ist so weit: Weihnachten ist endlich da und das große Fest nähert sich in großen Schritten. Doch nicht für alle ist Heiligabend dieses Jahr ein besinnliches und unkompliziertes Fest. Einige Sternzeichen lernen heute eine wichtige Lektion.

Aber keine Sorge, nicht jede Lektion führt zu einer Krise.

Löwe

Die Löwen freuen sich schon lange auf den heutigen Abend und planen schon seit Wochen akribisch, wie sie ihren großen Auftritt an Heiligabend inszenieren können. Denn sie haben die perfekten Geschenke organisiert, das perfekte Outfit bereitgelegt und auch einige Dinge, die sie im Kreise ihrer Liebsten unbedingt erzählen wollen.

Doch im Laufe des Abends lernen sie heute: man muss nicht immer im Mittelpunkt stehen! Ganz im Gegenteil. Im Kreise ihrer Liebsten erkennen die Löwen heute, dass es auch einmal schön und vor allem wichtig ist, sich zurückzunehmen und einfach zuzuhören. So schaffen sie es, heute deutlich engere Bindungen aufzubauen als jemals zuvor.

Jungfrau

Liebe Jungfrauen, ihr müsst jetzt stark sein. Denn am heutigen Abend wird so Einiges schiefgehen. Und ja, wir wissen wie lange ihr alles bis ins kleinste Detail geplant habt und wie viel Mühe ihr in die Deko, das Essen und den Ablauf gesteckt habt. Dennoch: so, wie ihr euch den Abend vorgestellt habt, wird er nicht.

Aber das ist noch lange kein Grund, den Kopf hängenzulassen. Denn wenn ihr euch einen kurzen Moment für euch nehmt und durchatmet, erkennt ihr: es muss nicht immer alles perfekt ablaufen. Manchmal sorgen die größten Hoppalas für die besten Erinnerungen und Geschichten.

Widder

Für die Widder gibt es an Heiligabend eigentlich nur eine Lektion: ihr braucht Ruhe! Also lehnt euch zurück und entspannt euch! Denn die Widder sind es gewohnt, ständig unterwegs zu sein und von einem Ort zum nächsten zu hetzen und ständig hundert Dinge im Kopf zu haben.

Doch dieser Dauerstress ist nicht gut für die mentale Gesundheit und sorgt nur dafür, dass die Widder die schönsten Momente im Leben nicht genießen können. Deshalb haben wir einen wichtigen Tipp für euch: schaltet das Handy heute Abend aus und konzentriert euch ausnahmslos auf eure Liebsten. Ihr werdet sehen, es lohnt sich!