Mit dieser Nachricht haben Kourtney Kardashian und Travis Barker alle überrascht: Die zwei Lovebirds gaben sich nach den Grammys heimlich, still und leise das Ja-Wort in Las Vegas. Jetzt hat Kourtney die ersten Fotos von ihrer wilden Blitzhochzeit geteilt.

Und sie verrät auch gleich erste Details zur Zeremonie.

Kourtney Kardashian postet Aufnahmen von der Hochzeit

Wenn man schon mal in Vegas ist, kann man auch gleich spontan heiraten – das oder etwas Ähnliches dürften sich Kourtney Kardashian und Travis Barker gedacht haben. Nach den Grammys gaben sie sich einfach spontan in einer kleinen Kapelle das Ja-Wort. Und das bestätigt die Reality-TV-Queen nun auch auf ihrem Instagram-Profil und teilt einige Aufnahmen von der Zeremonie. Und gleich vorweg: jaaaa es stimmt tatsächlich – ein Elvis-Double hat die beiden Verliebten getraut.

Ganz klassisch hält die Braut auf den Fotos von der Blitzhochzeit einen Blumenstrauß. Weniger traditionell: Kourtney und der 46-jährige Musiker sind beide in Lederjacken zu sehen.

Neben der Fotoreihe schreibt Kourtney die (fast) märchenhaften Zeilen: „Es war einmal in einem weit, weit entfernten Land (Las Vegas) um 2 Uhr morgens, nach einer epischen Nacht und ein wenig Tequila, als sich eine Königin und ihr gutaussehender König mit einem Elvis in die einzige offene Kapelle wagten und heirateten (ohne Lizenz).“

Trauung nicht offiziell

Am Ende ihres Beitrags schreibt sie noch dazu: „Übung macht den Meister“ und deutete daraufhin, dass ihre Ehe eben noch nicht offiziell sei. Bei der Hochzeit dürfte es sich also tatsächlich nur um eine sponate Aktion gehandelt haben.

Ein Insider plauderte gegenüber Us Weekly aus: „Sie hatten so eine tolle Nacht und dachten, es wäre bestimmt lustig.“ Es sei eine sehr kurzfristige Entscheidung gewesen, daher sollen auch ihre Liebsten erst kurz vor der Trauung davon erfahren haben. „Sie werden noch eine größere Feier haben, mit ihren Engsten, aber es war eine besondere Nacht, nur die beiden“. Somit war das ganze Spektakel nur ein kleiner Vorgeschmack auf die eigentliche Hochzeit.

Dieses Jahr soll es aber tatsächlich noch ernst werden für die beiden! „Travis und Kourtney planen, dieses Jahr noch ganz offiziell zu heiraten“, so ein weiterer Insider zu E News. „Die zwei haben sich darauf konzentriert, ein Baby zu bekommen, aber ihr Plan ist es, sich noch vor Ende des Jahres das Ja-Wort zu geben“.

Erste Ehe für Kourtney

Kourtney Kardashian und der Musiker sind seit Anfang 2020 ein Paar. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Blink-182-Drummer dann ganz romantisch am Strand um die Hand der Reality-TV-Queen angehalten.

Für Kourtney wäre es tatsächlich die erste Ehe. Aus ihrer Beziehung mit Scott Disick, die von 2006 bis 2015 hielt, hat sie die Kinder Mason, Penelope und Reign. Travis Barker hingegen war bereits zweimal verheiratet.

Würdet ihr spontan in Vegas heiraten? Ja, man lebt nur einmal! No way!

