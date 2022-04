Vor wenigen Monaten ist Sienna Miller 40 Jahre alt geworden. Für die Schauspielerin ein Punkt in ihrem Leben, an dem sie eine wichtige Entscheidung getroffen hat. Denn sie hat sich ihre Eizellen einfrieren lassen, um ihre Fruchtbarkeit für die Zukunft zu sichern.

Durch diese Vorsorge verspüre sie nun weniger Druck.

Sienna Miller will in Zukunft noch mehr Kinder und trifft Vorsorge

Der 40. Geburtstag von Sienna Miller war so etwas wie ein Weckruf für die Schauspielerin. Denn der Wunsch auf weitere Kinder wurde plötzlich sehr präsent. Also hat sie sich dazu entschlossen, Vorsorge zu treffen. Im Interview mit Elle spricht Miller über den Druck des Älterwerdens und wie stressig es sein kann, wenn man weiß, dass die eigene biologische Uhr tickt.

Ihre Maßnahme: „Als ich 40 wurde, habe ich ein paar Eizellen einfrieren lassen“, erklärt die Schauspielerin, die auch die Mutter einer neunjährigen Tochter ist. Damit wolle sie „ihre Fruchtbarkeit für die Zukunft sichern“, denn möglicherweise möchte sie noch weitere Kinder in die Welt setzen. Das gab Sienna auch sofort ein besseres Gefühl und der Druck schien aufgelöst zu sein. „Ich liebe die Ruhe davon. Es sind einfach viel weniger Ängste“, verrät die 40-Jährige.

Biologie ist „grausam“ zu Frauen

Die biologische Uhr von Frauen in den 40ern beginnt wohl oder übel laut zu ticken. Das sieht Sienna Miller als „grausam“ an – denn so würde noch mehr Druck ausgeübt werden. Durch ihre Vorsorge habe sie nun aber ein besseres Gefühl. „Nachdem ich mich wirklich darauf konzentriert hatte, ein weiteres Baby zu bekommen, dachte ich mir, ‚wenn es passiert, dann passiert es‘. Diese Art von existenzieller Bedrohung hat sich aufgelöst“, so die Schauspielerin.

Und noch eine Sache hat sich für Miller in den letzten Jahrzehnten geändert. Denn im Gegensatz zu früher, habe sie nun ganz klar vor Augen, was ihr wirklich wichtig ist. „Meine Freundschaften, mein Kind und letztendlich der Versuch, glücklich zu sein“, verrät sie. „Das ist wirklich genug.“ Und damit hat sie auch vollkommen recht!

