In Zukunft könnte es tatsächlich gängig sein, dass Frauen in ihren 50ern schwanger sind. Israelische Forscher haben nun nämlich eine neue Technologie entwickelt, die das Alter der Eizellen umkehrt und sie wieder befruchtungsfähig macht.

Nach ersten Tierversuchen soll die Methode danach an Menschen getestet werden.

Neue Behandlung: Auch Frauen mit 50 könnten schwanger werden

Israelischen Forschern ist nun ein großer Durchbruch gelungen. Nach eigenen Angaben konnten sie die Alterung menschlicher Eizellen umkehren. Heißt: Frauen über 50 könnten wohl bald wieder Kinder bekommen.

Bei der Geburt sind etwa eine Million Eizellen vorhanden, bei der ersten Menstruation nur noch etwa die Hälfte. Im Laufe der Jahre wird die Eizellreserve sukzessive entleert. Eine durchschnittliche Frau Anfang 20 hat eine 80-prozentige Chance, auf natürliche Weise schwanger zu werden. Bis zum Alter von 40 Jahren halbiert sich diese Chance.

Laut der britischen Zeitung Metro sollen die issraelischen Wissenschaftler jetzt eine Methode entwickelt haben, mit der sie die Alterung der Eizellen von Frauen in ihren 40ern um 20 Jahre umkehren können.

Eizellen-Behandlung mit antiviralen Medikament

Die Forschenden von der Hebräischen Universität Jerusalem sagen, dass die Behandlung älterer Eizellen mit einem antiviralen Medikament, das zur Behandlung von HIV eingesetzt wird, den Verfall stoppen könnte. Sie erklären, dass das Medikament, das genetische Schäden bei Virusinfektionen blockiert, DNA-Schäden in alternden Eiern verhindern kann.

Der leitende Forscher und Molekularbiologe Dr. Michael Klustein erläutert dazu gegenüber der Times of Israel: „Da sich die angegriffene DNA wie ein Virus verhält, stellten wir die Hypothese auf, dass ein antivirales Medikament, das den Eiern verabreicht wird, deren Alterung umkehren und sie verjüngen könnte.“ Weitere Versuche stützte ihre These dann. „Wir haben Hunderte von Mauseiern und dann menschliche Eier getestet, was die Hypothese bestätigte.“, so der Forschungsleiter.

Versuche an Tieren

Nach dem Erfolg dieser Studie will das Team nun mit den ersten Tierversuchen beginnen. Danach wird das Team die Methode auch an Menschen testen. Die Forschenden glauben auch, dass die Behandlung das Risiko von Fehlgeburten und Geburtsfehlern minimieren könnte, die bei älteren Schwangerschaften häufig auftreten.

„Viele Frauen versuchen, im Alter von 40 Jahren und darüber schwanger zu werden, und wir glauben, dass dies ihre Fruchtbarkeit tatsächlich erhöhen könnte. Wir hoffen, innerhalb von 10 Jahren antivirale Medikamente einsetzen zu können, um die Fruchtbarkeit älterer Frauen zu erhöhen.“, so Dr. Klustein

Kritiker zweifeln aber an der Methode, da bei dem Verfahren bislang noch keine Spermien in die behandelten Eizellen eingebracht wurden, sodass unklar ist, ob dies wirklich die Fruchtbarkeit erhöht.